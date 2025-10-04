október 4., szombat

Ferenc névnap

Somogyi Nyugdíjasok

Jó közösségben a lélek is jóval lassabban öregszik

Az öregkor hasonló a hegymászáshoz: aki feljut a csúcsra, bár elfárad, de jobban rálát a dolgokra – mondta Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke a nyugdíjasszövetség kadarkúti vegyes műfajú gáláján, amelyet az idősek köszöntésével és az elismerések átadásával kötöttek egybe.

Jó közösségben a lélek is jóval lassabban öregszik

Mint minden évben, a szombati rendezvényen is elhangzott az idősek nagyobb megbecsülésére szóló felhívás, csak hát nem azokra vonatkozott, akik a teremben ültek. A méltatásokban felsorakoztatott távol-keleti példák azonban elgondolkoztatók, mint ahogy az aktív öregkorra vonatkozó intelmeket is érdemes megszívlelni. Ami pedig a bemutatót illeti: az eseményen négy kistérség százötven amatőr előadóművésze lépett fel, bizonyítva: a művész kifejezés csak azok számára tűnik túlzónak, akik nem látták-hallották őket. Merthogy a mintegy három órában nem csupán a magyar dalkultúra legszebb darabjaiból hangzottak el többnyire zenei kísérettel válogatások, de a kísérők is remekül bántak a hangszereikkel. Mély érzelmi hatást vagy nem kis derültséget váltottak ki a versek és a humoros jelenetek, de a széles skálán mozgó táncos produkciók is méltán vívták ki a közönség elismerését. 

Nehéz lenne bármelyiket is külön kiemelni, de a már említett zenei kíséretek vagy egyéni hangszeres előadók egyre nagyobb száma rendkívül jó hatással van a bemutatók színvonalára, mint ahogy a férfiak és az általuk alkotott nótakörök növekvő jelenléte is. Nem ok nélkül hangzott el az idősek méltatásakor az sem, hogy ezeket a sok-sok próbát igénylő előadásokat a fiatalabb generáció egy-egy nagyobb falusi rendezvény vagy városi esemény kivételével nem látja, ami a hagyományok tovább­adása szempontjából sem tűnik túl biztatónak. 

Stikel János elnök zárszavában megjegyezte: csodálatos volt a bemutató, látszott, hogy sok munka volt benne. Ezúttal is bizonyítást nyert: jó közösségben lenni, ahol lélekben sem öregszünk úgy, mint testben. Végül elismerően szólt a színvonalas, gördülékeny rendezésről is, ami a művelődési ház dolgozóinak is nagy érdeme… 

A bemutató előtt került sor a kiemelkedő közösségi munka elismerésére. A legmagasabb kitüntetést, a Szövetségben a szépkorúakért díjat 2025-ben a bodrogi nyugdíjasklub vezetője, Táskai Jánosné és az időközben elhunyt nagyatádi Tóth Sándor József kapta. 

Tíz fő, így Háklár Tiborné, a Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője és Rózsa Ferencné, a klub tagja, Kakatics Lászlóné, a Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub egyik alapítója és Szulimán Tiborné klubtag, Kuminecz Edit, a Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjas klub, Balogh Ferencné, a Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Kosaras Józsefné a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, Horváth Józsefné a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub tagja, Vargáné Hegedűs Magdolna, a Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub pártoló tagja, valamint Tavasziné Tüske Katalin, a Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagja részesült. A díjakat Biró Norbert, Karsai József polgármester és Stikel János adta át. 

 

 

Somogyi Nyugdíjasok

