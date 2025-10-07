Jobb ha felkészülsz: szerdán bajos lesz a Donnerből Kaposvár belvárosába jutni, felújítják a hidat

október 7., kedd

– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a szükséges hídkarbantartási munkák elvégzésének idejére, október 8-án, szerdán (rossz idő esetén október 9-én, csütörtökön) részlegesen lezárja, igénybe veszi a kaposvári, „Donneri” híd, Áchim A. út és gyalogjárda, a híd alatti parkoló, valamint a Gilice utca érintett szakaszát – tájékoztatott kedden a zrt. 

A 67. sz. főút Kaposvár átkelési – a Donneri híddal érintett - szakaszán az ütemezett karbantartási munkák során a műtárgyon lévő beton elemek laza részeinek eltávolítására kerül sor. A Magyar Közút arra is felhívta a figyelmet: a híd alatt az érintett szakaszokon részleges lezárásokra, félpályás forgalomterelésre kell számítani.

 

 

