október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Casting

49 perce

"Jócsaj" szereplőket keres a VALMAR új készülő klipjéhez

Címkék#VALMAR#napvilág#csoport#ajánlat

Egy kifejezetten szereplőket és statiszta munkákat gyűjtő közösségi média csoportban látott napvilágot a vissza nem térő lehetőség.

Molnár Dániel
"Jócsaj" szereplőket keres a VALMAR új készülő klipjéhez

Fotó: Karnok Csaba

A népszerű VALMAR zenekar új készülő videóklipjébe keresnek 2 főszereplőt, "jócsaj" hívó szóval. A 2 órás forgatás október 31-én lesz, ezen a héten pénteken, így nem árt iparkodni, aki szeretne szerepelni. Akinek felkeltette az érdeklődését a nem mindennapi ajánlat, fényképpel együtt jelezheti jelentkezési szándékát és ne felejtse el a "jócsaj" hívó szót sem a tárgy mezőből kihagyni. 

Bejegyzésről készített kép.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu