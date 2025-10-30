Casting
1 órája
"Jócsaj" szereplőket keres a VALMAR új készülő klipjéhez
Egy kifejezetten szereplőket és statiszta munkákat gyűjtő közösségi média csoportban látott napvilágot a vissza nem térő lehetőség.
Fotó: Karnok Csaba
A népszerű VALMAR zenekar új készülő videóklipjébe keresnek 2 főszereplőt, "jócsaj" hívó szóval. A 2 órás forgatás október 31-én lesz, ezen a héten pénteken, így nem árt iparkodni, aki szeretne szerepelni. Akinek felkeltette az érdeklődését a nem mindennapi ajánlat, fényképpel együtt jelezheti jelentkezési szándékát és ne felejtse el a "jócsaj" hívó szót sem a tárgy mezőből kihagyni.
