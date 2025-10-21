Üssön be a para, mielőtt túl korán ülnél autóba... – ennyi idő után ürülhet ki az alkohol a szervezetedből

– Közúti ellenőrzés, kérem fújja meg a szondát! – ezt a mondatot minden bizonnyal rengeteg járművezető hallotta már életében legalább egyszer és nem árt a fokozott óvatosság: ittas vezetés miatt hamar ugrik a jogosítvány.

Ittas vezetés miatt hamar ugrik a jogosítvány

Rutinellenőrzés, alkoholszint, buli, mérőműszer, vezetői engedély – első a biztonság

– Ismerős a szitu, amikor a "poszt-parti para" nagyobb, mint az egész éjszakai buli? – olvasható a Magyar Rendőrség közösségi oldalán. – Pontosan. Azt hiszed, hogy "kialudtad," de a mérőműszer nem a lelkiismeretedet nézi, hanem az alkoholszintedet. Tudod, hogy ami a buli hevében még viccesnek tűnt, az másnap egy rendőrségi ügy lehet és jobb esetben csak a jogsid ugrik egy rutinellenőrzés során? Mi nem szeretnénk, ha ez lenne a te történeted, de ez csak rajtad múlik!

Komolyan: a hosszú hétvégék és a bulik után ha még érzed, ne ülj volán mögé! Hagyj időt a szervezetednek, hívj egy taxit/sofőrszolgálatot vagy csak simán sétálj egy nagyot, az amúgy is jót tesz!

Két sör, két feles és egy finnmódszeres szonda – repkednek a bírságok, és hónapokig nem vezetsz

– A rendőrök az autósokat és a motorosokat már a '60-as években szondáztatták és akit elkaptak, komoly büntetést fizethetett – felelte kérdésünkre kedden Németh József, a kaposvári Németh Autó-közlekedési Kft. ügyvezetője. – Azóta sokat fejlődött a technika, és manapság is rendszeresen megfújatják a vezetőket. A hivatásos sofőröknek különösen fontos a jogosítvány, ha ezt elveszítik, megélhetésük kerül veszélybe. Épp ezért ők fokozottan ügyelnek a vezetői engedélyükre, akárcsak a gépjárművezetőket foglalkoztató nagyobb cégek, ahol véletlenszerűen is szondáztatják a dolgozókat.

Németh József hangsúlyozta: soha nem szabad kockáztatni. Ha valakitől bevonják a jogosítványt, akkor a bírságon felül utánképzés és vizsga vár az érintett gépkocsivezetőkre, adott esetben csak hosszú hónapok elteltével ülhetnek ismét a volán mögé.

Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke kedden azt mondta: a hazai zéró toleranciával egyetért, továbbra sem lazítana a szabályokon.