Ne vezess részegen!

43 perce

Üssön be a para, mielőtt túl korán ülnél autóba... – ennyi idő után ürülhet ki az alkohol a szervezetedből

Haverok, sör, pálinka és partihangulat. Hosszú hétvégén sokan kiengedik a gőzt, ám nem árt figyelni és számolni: rendőrségi ellenőrzés éjjel-nappal bárhol előfordulhat, s a szonda rögtön jelez és a jogosítvány ugrik.

Harsányi Miklós
Üssön be a para, mielőtt túl korán ülnél autóba... – ennyi idő után ürülhet ki az alkohol a szervezetedből

Fotó: Sipeki Péter

– Közúti ellenőrzés, kérem fújja meg a szondát! – ezt a mondatot minden bizonnyal rengeteg járművezető hallotta már életében legalább egyszer és nem árt a fokozott óvatosság: ittas vezetés miatt hamar ugrik a jogosítvány.

Ittas vezetés miatt hamar ugrik a jogosítvány
Ittas vezetés miatt hamar ugrik a jogosítvány

Rutinellenőrzés, alkoholszint, buli, mérőműszer, vezetői engedély – első a biztonság

  • – Ismerős a szitu, amikor a "poszt-parti para" nagyobb, mint az egész éjszakai buli?  – olvasható a Magyar Rendőrség közösségi oldalán. – Pontosan. Azt hiszed, hogy "kialudtad," de a mérőműszer nem a lelkiismeretedet nézi, hanem az alkoholszintedet. Tudod, hogy ami a buli hevében még viccesnek tűnt, az másnap egy rendőrségi ügy lehet és jobb esetben csak a jogsid ugrik egy rutinellenőrzés során? Mi nem szeretnénk, ha ez lenne a te történeted, de ez csak rajtad múlik!
  • Komolyan: a hosszú hétvégék és a bulik után ha még érzed, ne ülj volán mögé! Hagyj időt a szervezetednek, hívj egy taxit/sofőrszolgálatot vagy csak simán sétálj egy nagyot, az amúgy is jót tesz! 

 

Két sör, két feles és egy finnmódszeres szonda – repkednek a bírságok, és hónapokig nem vezetsz

– A rendőrök az autósokat és a motorosokat már a '60-as években szondáztatták és akit elkaptak, komoly büntetést fizethetett – felelte kérdésünkre kedden Németh József, a kaposvári Németh Autó-közlekedési Kft. ügyvezetője. – Azóta sokat fejlődött a technika, és manapság is rendszeresen megfújatják a vezetőket. A hivatásos sofőröknek különösen fontos a jogosítvány, ha ezt elveszítik, megélhetésük kerül veszélybe. Épp ezért ők fokozottan ügyelnek a vezetői engedélyükre, akárcsak a gépjárművezetőket foglalkoztató nagyobb cégek, ahol véletlenszerűen is szondáztatják a dolgozókat.

Németh József hangsúlyozta: soha nem szabad kockáztatni. Ha valakitől bevonják a jogosítványt, akkor a bírságon felül utánképzés és vizsga vár az érintett gépkocsivezetőkre, adott esetben csak hosszú hónapok elteltével ülhetnek ismét a volán mögé.

Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke kedden azt mondta: a hazai zéró toleranciával egyetért, továbbra sem lazítana a szabályokon. 

– Születés-, illetve névnap, buli vagy szüreti bál alkalmával előfordulhat, hogy egyesek a kelleténél több alkoholt isznak, nem pihennek eleget, hanem néhány óra múlva már vezetnek – jegyezte meg. – S ha az ital nem ürül ki a szervezetükből, máris elköszönhetnek a jogosítványuktól. Jó lenne, ha mindenki felfogná: az ittas vezetők nem csak saját magukra, hanem másokra is veszélyt jelentenek. 

 

Poszt-parti para és brutál érték – ennyi idő után ürülhet ki az alkohol a szervezetedből!

  • A leggyakrabban fogyasztott italokra vonatkozó adatok a fentiek értelmében csak viszonylagosak, amik kizárólag egy egészséges májjal rendelkező 70-80 kilós felnőttre vonatkoznak: 
  • 2 dl 10%-os bor: 1 óra 40 perc
  • 1 pohár (3 dl) 4%-os sör: 50 perc
  • 1 korsó 4%-os sör: 1 óra 35 perc
  • 1 feles 50 %-os tömény (pálinka): 2 óra
  • A legjobb döntés az, ha aznap, mielőtt vezetni kell, egyáltalán nem iszunk alkoholt. Sőt, a rendőrség azt tanácsolja, hogy már a járművezetés napját megelőző este se poharazzunk. Érthető, hiszen a nulla százalék, az nulla százalék. 

 

