2 órája
A magyar dolgozók nagy része még nem tudja, mi vár rá jövő nyáron – kiderülhet a fizetésük
Jövő nyártól a magyar cégeknek is átlátható bérezési rendszert kell kialakítaniuk, hogy az azonos értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozók. Kérdés, mennyire készültek fel erre a somogyi vállalatok.
A vállalatok többsége még nincs felkészülve a változásra, miközben a munkavállalók attól tartanak, hogy nyilvánossá válik a fizetésük, áll a Profession.hu és a PwC Magyarország közös közleményében.
Átlátható bérezési rendszert kell kialakítani
Az EU bértranszparencia irányelve 2026 közepéig ad időt a tagállamoknak a szabályozás kidolgozására. Az új előírás a köz- és a versenyszférára egyaránt vonatkozik, és nemcsak az alapbérre, hanem a bónuszokra és egyéb juttatásokra is kiterjed. Magyarországon a nemek közötti bérkülönbség jelenleg meghaladja a 17 százalékot, szemben az uniós 13 százalékos átlaggal.
A cél, hogy addig közérthető anyagokkal, videósorozatokkal és szakmai eseményekkel segítsék a cégeket a felkészülésben, valamint eloszlassák a bérátláthatósággal kapcsolatos tévhiteket.