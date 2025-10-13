A magyar dolgozók nagy része még nem tudja, mi vár rá jövő nyáron – kiderülhet a fizetésük

A vállalatok többsége még nincs felkészülve a változásra, miközben a munkavállalók attól tartanak, hogy nyilvánossá válik a fizetésük, áll a Profession.hu és a PwC Magyarország közös közleményében.

Ugyanazért a munkáért ugyanaz a fizetés jár? Forrás: Berkeley Economic Review

Átlátható bérezési rendszert kell kialakítani

Az EU bértranszparencia irányelve 2026 közepéig ad időt a tagállamoknak a szabályozás kidolgozására. Az új előírás a köz- és a versenyszférára egyaránt vonatkozik, és nemcsak az alapbérre, hanem a bónuszokra és egyéb juttatásokra is kiterjed. Magyarországon a nemek közötti bérkülönbség jelenleg meghaladja a 17 százalékot, szemben az uniós 13 százalékos átlaggal.

A cél, hogy addig közérthető anyagokkal, videósorozatokkal és szakmai eseményekkel segítsék a cégeket a felkészülésben, valamint eloszlassák a bérátláthatósággal kapcsolatos tévhiteket.