október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bérezési rendszer

2 órája

A magyar dolgozók nagy része még nem tudja, mi vár rá jövő nyáron – kiderülhet a fizetésük

Címkék#vállalat#versenyszféra#alapbér

Jövő nyártól a magyar cégeknek is átlátható bérezési rendszert kell kialakítaniuk, hogy az azonos értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozók. Kérdés, mennyire készültek fel erre a somogyi vállalatok.

A vállalatok többsége még nincs felkészülve a változásra, miközben a munkavállalók attól tartanak, hogy nyilvánossá válik a fizetésük, áll a Profession.hu és a PwC Magyarország közös közleményében. 

Ugyanazért a munkáért ugyanaz a fizetés jár?
Ugyanazért a munkáért ugyanaz a fizetés jár? Forrás: Berkeley Economic Review 

Átlátható bérezési rendszert kell kialakítani

Az EU bértranszparencia irányelve 2026 közepéig ad időt a tagállamoknak a szabályozás kidolgozására. Az új előírás a köz- és a versenyszférára egyaránt vonatkozik, és nemcsak az alapbérre, hanem a bónuszokra és egyéb juttatásokra is kiterjed. Magyarországon a nemek közötti bérkülönbség jelenleg meghaladja a 17 százalékot, szemben az uniós 13 százalékos átlaggal.

A cél, hogy addig közérthető anyagokkal, videósorozatokkal és szakmai eseményekkel segítsék a cégeket a felkészülésben, valamint eloszlassák a bérátláthatósággal kapcsolatos tévhiteket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu