Jövőre felére csökkentik az autópálya-matrica árát, 2500 lesz a vármegyei

Öt vármegyében jelentős árkedvezmények lépnek életbe, miközben az országos díjak az augusztusi infláció alapján 4,3 százalékkal emelkednek. 2024 februárjában teljesen lezárták az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mivel az útpálya megsüllyedt. A javítási munkálatok jelenleg is zajlanak.

Autópálya-matrica különbségek

Kompenzációként 2026-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65%-os útdíjkedvezményt vehetnek igénybe. A frissen kiadott rendelet ennél is kedvezőbb: nemcsak a helyi lakosok, hanem bárki megvásárolhatja az adott vármegyére érvényes matricát, mindössze 2500 forintért.

A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-as autópályára és a vármegye összes fizetős útjára érvényes. Szeptember elején bejelentették, hogy az M1-es autópálya felújítása és bővítése több évig fog tartani, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék lakói mindössze 15 ezer forintért, vagyis körülbelül fél áron vásárolhatnak éves matricát a Budapest–Győr szakaszra.

Itt vannak az osztrák autópálya-matricákkal kapcsolatos változások

Ausztria jelentős változásokat vezet be: 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat, és kizárólag a jármű rendszámához kötött digitális matricát vezeti be az autópályák és gyorsforgalmi utak használatához. Az utolsó hagyományos matricákat 2025 novemberének végéig lehet megvásárolni, melyek 2027. január 31-ig érvényesek lesznek.

A digitális matricát továbbra is beszerezhetik majd a megszokott értékesítési helyeken, például trafikokban, benzinkutakon és matricaközpontokban, valamint online az osztrák autópálya-kezelő, az Asfinag weboldalán. A fizikai értékesítési pontokon történő vásárlás esetén a digitális matrica azonnal érvényessé válik.

Ausztria ezzel a lépéssel a szomszédos országok példáját követi

– Ez a szisztéma tulajdonképpen a magyar rendszernek felel meg – emelte ki Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. Az újdonság lényege, hogy digitális úton lehet használni, például a benzinkutaknál már nem is adnak ki matricát a magyar autópályákra, hanem előfizetéses rendszer működik. Én azt mondom, hogy ez a megoldás megfelel a mai kor elvárásainak és szabványainak. Hozzátette: az osztrákok gyakorlatilag kissé le voltak maradva ezzel a rendszerrel, hiszen a környező országokban már működik hasonló megoldás, és az utazóközönség is elfogadta. Úgy vélem, az osztrákok is viszonylag gyorsan át fognak tudni állni erre.