Ez az oka, amiért a fiatalok azonnal dobbantanak a munkahelyről

A legmagasabb elvándorlási arány jelenleg a gyártásban, az autóiparban és a logisztikai szektorban tapasztalható, az 5-6 százalékos elvándorlási arány még elfogadható, de a 20-25 százalékos cserélődés már komoly problémát jelez és vállalati szinten fel kell tárni az okait, derült ki a Jobtain HR Szolgáltató legfrissebb tájékoztatójából – cégvezetők szerint a Z-generáció tagjai minden szívfájdalom nélkül könnyen váltanak, ha a kiszemelt munkahelyen akár egy-két hónapon belül jutalom jár az új dolgozónak.

Z-generáció: 100 ezer forint fizetésemelés és azonnali jutalom - nyomós ok a váltásra

Ahol tehetik, tízezreket ígérnek a mostani fizetésre

– Egy 30 éves srácnak havi 70 ezer forinttal többet beígértek és azonnal munkahelyet váltott – mondta szerdán Udvari Gábor, aki egy somogyi cégnél dolgozik. – Jobb fizetés, előrelépési lehetőség, kafetéria, SZÉP-kártya, üdülési lehetőség: úgy hallom, hogy a fiatalok – főként 25-35 év közöttiek – általában emiatt gyorsan lépnek.

A 40-es éveiben járó férfi szerint a munkahelycsere azonban korántsem foglalkoztat mindenkit. Sokak számára – főleg a középkorúak esetében – még mindig érték a hűség és fontos a biztonságos munkahely.

Z-generáció: nem sikk 30 évet egy helyen melózni, az azonnali jutalom felturbózza a munkahelyváltást

– Öt-hat éve nálunk is gondot jelentett az elvándorlás, alapvetően a munkabeosztás miatt döntöttek így akkoriban a volt kollégák, de jelenleg ez nem okoz problémát – hangsúlyozta szerdán Tóth Tamás, az egyik kaposvári pékség ügyvezetője. – Jó ideje stabil a csapatunk, 15-en vagyunk, 25 éves fiatal is dolgozik nálunk, a társaság zöme 40-es.

Tóth Tamás szerint alapvetően a 30-32 év alattiak próbálkoznak gyakran munkahelyváltással. Nekik nem sikk, ha valaki 30 éve ugyanannál a cégnél dolgozik, egyes huszonévesek ugyanis úgy tartják: az idősebb munkatársak általában kényelemből, biztonságból nem lépnek. Az ügyvezető szerint a fiatalok – a magasabb fizetésen túl – kihívást, karrierlehetőséget keresnek és fontos számukra az azonnali jutalom. – Akárcsak, mint egy videójátéknál, ahol a versenyző rögtön pontot kap a jó teljesítményért és nem kell hosszabb időn át várni az elismerésért – emelte ki Tóth Tamás.

Vörös Péter, balatonboglári vállalkozó szerdán azt mondta: ha valaki egy kisvállalkozástól elmegy, helyette sokszor nem vagy csak rendkívül nehezen lehet utánpótlást találni. Cégük öt alkalmazottal működött a nyári főszezonban, de ketten közülük elmentek, őket ugyan sikerült pótolni, ám egy kolléga időközben odébb állt. Így most négyen látják el a feladatot. – Nemcsak az iparban, a kereskedelemben is jellemző az elvándorlás – hangsúlyozta Vörös Péter. – Fontos lenne, hogy megfelelő szakképzettségű munkaerő álljon a rendelkezésre.

A Kaposvári Villamossági Gyárban régebben előfordult a munkavállalók elvándorlása, manapság nem jellemző. Szalai Gyula igazgató kérdésünkre szerdán kifejtette: évente 10-20 munkatárs megy el a cégtől, de helyettük új kollégák jelentkeznek. Rámutatott: kedvezően befolyásolhatja a folyamatokat, ha a dolgozók például kafetériát, 13. havi fizetést vagy épp törzsgárda jutalmat kapnak.

Kiégés, kultúrasokk, karrierhiány

– A fluktuáció mértéke iparáganként jelentős eltéréseket mutat. A legmagasabb elvándorlási arány jelenleg a gyártásban, az autóiparban és a logisztikai szektorban tapasztalható” – mondta Mihályi Magdolna, a Jobtain HR szolgáltató ügyvezetője. Kiemelte: a fizikai dolgozók gyakran gyorsan, akár már pár ezer forintos bérnövekedés miatt is váltanak. A szellemi munkavállalók esetében a cégkultúra és a munkakörülmények nagyobb szerepet játszanak a döntésben. A technológiai szektorban is érzékelhető a fluktuáció, különösen a fiatalabb generációk körében, akik gyorsabb karrierépítést és rugalmasabb munkakörnyezetet keresnek. Ezzel szemben az adminisztratív és pénzügyi szektorban a fluktuáció valamivel alacsonyabb, de itt is megfigyelhető a kiégés és a fejlődési lehetőségek hiányának hatása.

Manapság szinte minden a pénzről szól

Szalai Zoltán kaposvári pszichológus érdeklődésünkre kifejtette: a fiatalok – alapvetően a 20-35 éves korosztály – jobban érintett a munkavállalói elvándorlásban. Nekik más a szemléletmódjuk, mint az előttük lévő generációnak, a mai huszon-, illetve harminc éves nemzedék más körülmények között szocializálódott. Arról is szólt: a munkahelyváltásban szerepet játszik többek közt az, hogy a fiataloknak meg kell teremteniük a saját egzisztenciájukat, önálló jövedelemre van szükségük. A munkahelyi elvándorlásban nem csak a pénz játszik szerepet, hanem az is, hogy milyen a légkör, a megbecsültség, illetve az adott cégnél mekkora stressznek van kitéve a dolgozó.