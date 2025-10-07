október 7., kedd

Amália névnap

Két friss helyszínnel bővül Kaposvár éttermi kínálata, amelyek különböző stílusban, de egyaránt izgalmas fogásokkal várják majd a vendégeket

Kajaőrültek, ébresztő! Ez a két új hely csábít Kaposváron

A toponári városrészben október 3-án nyitotta meg kapuit a Dorka Konyha, ahol a hazai ízek kerülnek a középpontba, de nem a megszokott formába. A konyha a tradicionális magyar ételeket újragondolva, modern tálalással és apró meglepetésekkel kínálja a klasszikusokat.

A másik újdonság a városban a Király Pizzéria lesz. Az étterem elsősorban a nápolyi pizzák rajongóinak szól, hiszen a tervek szerint az eredeti olasz ízvilág kerül majd a tányérokra – vékony tészta, friss alapanyagok, igazi olasz hangulat. A magyaros ízek kedvelői is örülhetnek, mert a kínálatban megtalálhatók a magyaros feltétekkel készült pizzák, mint a kolbász, füstölt szalonna vagy az erős paprika. A pontos nyitási dátumot a pizzéria közösségi oldalán fogják bejelenteni.

 

