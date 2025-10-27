Kamatozik az együttműködés: határokon átívelő kapcsolatok

A barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium idén is csatlakozott az Erasmus Day nemzetközi programsorozathoz. Melynek keretében az érdeklődő diákok számára ismertettük általában az Erasmus+ program sokszínűségét, majd az oktatók és a diákok tartottak kiselőadásokat az aktuálisan zajló köznevelési témájú mobilitások során szerzett élményeikről, tapasztalataikról.

Fotó: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

– Aki lemaradt a szóbeli beszámolókról, az iskola aulájában található kiállításon is benyomást szerezhet Róma, Firenze, Dublin, Tallinn, Isztambul, Gabin és Caltanissetta oktatási rendszeréről, kulturális sajátosságairól, valamint a fenntartható jövőért végzett tevékenységéről – tájékoztatott a középiskola.