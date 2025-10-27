október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

31 perce

Kamatozik az együttműködés: határokon átívelő kapcsolatok

Címkék#KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium#Erasmus Day#day programsorozat

Harsányi Miklós

A barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium idén is csatlakozott az Erasmus Day nemzetközi programsorozathoz. Melynek keretében az érdeklődő diákok számára ismertettük általában az Erasmus+ program sokszínűségét, majd az oktatók és a diákok tartottak kiselőadásokat az aktuálisan zajló köznevelési témájú mobilitások során szerzett élményeikről, tapasztalataikról. 

A barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium idén is csatlakozott az Erasmus Day nemzetközi programsorozathoz 
A barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium idén is csatlakozott az Erasmus Day nemzetközi programsorozathoz 
Fotó: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

– Aki lemaradt a szóbeli beszámolókról, az iskola aulájában található kiállításon is benyomást szerezhet Róma, Firenze, Dublin, Tallinn, Isztambul, Gabin és Caltanissetta oktatási rendszeréről, kulturális sajátosságairól, valamint a fenntartható jövőért végzett tevékenységéről  – tájékoztatott  a középiskola.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu