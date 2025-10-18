október 18., szombat

Kapása volt balatoni halőröknek: megbuktak, durva bírságot fizetnek a pecások

Kapása volt balatoni halőröknek: megbuktak, durva bírságot fizetnek a pecások

Képünk illusztráció.

Fotó: Makovics Kornél

Lebukás után újabb szabályszegő horgászokkal szemben intézkedtek.

A Vas Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság 30 ezer forint halvédelmi bírsággal, valamint három hónapos horgászattól való eltiltással sújtott egy celldömölki lakost, aki szeptember 21-én a Balatonon, Balatongyörök térségében egyszerre négy bottal horgászott, derült ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. legfrissebb, pénteki tájékoztatójából.

Hasonló ok miatt intézkedtek egy másik esetben is. Egy turai pecást– a tízezer forint halvédelmi bírságon kívül – három hónapra tiltottak el a horgászattól, az illető szeptember 27-én a Nyugati-övcsatornán egyszerre három bottal horgászott.

 

 

 

