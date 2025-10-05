október 5., vasárnap

Megújulás

50 perce

Kapaszkodj, Kemping! Itt vannak a Deseda új lakóegységei

Címkék#munkálatok#kemping#mobilház

Október 1-jén megérkeztek a Deseda Kemping vadonatúj mobilházai Kaposvárra.

Bodor Nikolett
Kapaszkodj, Kemping! Itt vannak a Deseda új lakóegységei

A négycsillagos besorolásúra tervezett szálláshely fejlesztésének fontos mérföldköve ez: a mobilházakat Ajkán és Hatvanban gyártották, most pedig már a helyszínen várják a további munkálatokat. 
A beruházás részeként 30 ilyen ház kap helyet, emellett 58 lakókocsi- és 14 sátorparcella is kialakításra kerül. A kemping központi épületében, amely 204 négyzetméteres lesz – recepció, étterem és kisbolt kap helyet, de színpad is épül. A projekt célja, hogy akár 400-450 vendégnek is kényelmes pihenést biztosítson a Deseda partján.

 

