Megújulás
50 perce
Kapaszkodj, Kemping! Itt vannak a Deseda új lakóegységei
Október 1-jén megérkeztek a Deseda Kemping vadonatúj mobilházai Kaposvárra.
A négycsillagos besorolásúra tervezett szálláshely fejlesztésének fontos mérföldköve ez: a mobilházakat Ajkán és Hatvanban gyártották, most pedig már a helyszínen várják a további munkálatokat.
A beruházás részeként 30 ilyen ház kap helyet, emellett 58 lakókocsi- és 14 sátorparcella is kialakításra kerül. A kemping központi épületében, amely 204 négyzetméteres lesz – recepció, étterem és kisbolt kap helyet, de színpad is épül. A projekt célja, hogy akár 400-450 vendégnek is kényelmes pihenést biztosítson a Deseda partján.
