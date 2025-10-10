Kapcsolatépítés Eszéken Barcs város fejlődéséért

Anderné Röszler Erika, Barcs város polgármestere, Szolga Zoltán, barcsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Rapkai Gábor, a barcsi önkormányzat képviselője Eszéken jártak a Pannon EGTC rendezvényén, azzal a céllal, hogy minden lehetséges kapcsolatot megerősítsenek ami a város fejlődését szolgálja. A városvezető szerint a Dráva menti együttműködésekben, a kulturális és gazdasági kapcsolatokban, de akár a turizmus és az oktatás területén is rengeteg lehetőség rejlik, amit ez a program kíván kibontani.