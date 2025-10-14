Ahogy hirtelen lehűltek a vizek, a halak étvágya robbanásszerűen megváltozott a késő nyári időszakhoz képest, érezni rajtuk, hogy a természet órája elrendelte a lakomát” – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon Gelencsér Csaba – kapitális példány akadt a horogra.

Kapitális példány: beleremegett az őszi süllőkirálynőbe a horgásztúra-vezető keze

Csalik, süllők, horgásztúra, multiorsó, fonott zsinór

A balatoni horgásztúra-vezető vendégei az elmúlt időszakban kapásokban gazdag túrákon vettek részt, ahol 14–18 centis csalikkal pergettek 1,2–2,5 kilós süllőkre. A sok kapásnak köszönhetően a kezdők hibáit menet közben a vízen, egy-egy nyugodt magyarázattal sikerült kijavítani, és a nap végére mindenki mosolyogva tette el a botot.

Amikor nem volt vendége Gelencsér Csabának, ő maga is vízre szállt, hogy folytassa a kísérletezést egy 21 centis csalival. Szerinte ez a csali nem a félmegoldások világa. Ez a bátorság mérete, azoké, akik hisznek abban, hogy a nagy halhoz nagy hit kell.

– A farokrész átmérője közel kétszerese a 18 centisnek, így erős rezgést, markáns jelet hagy a vízben. Pontosan erre volt szükség, mert az elmúlt hetekben a nagyobb, vastagabb profilú csalikra reagáltak igazán jól a kapitális példányok – árulta el.

– Tudtam, hogy a mélyben még ott járnak a harcsák is, így most sem volt helye kompromisszumnak. A cél egy nagy süllő volt, ami nem rohan el ijedtében egy ekkora gumihal elől, mint sok másfeles társa tenné – fogalmazta meg elvárásait. A szonáron megjelenő jelnél a szokásos csalikat hidegen hagyta a hal, ezért jött a váltás a 21-es méretre. Egyszer csak a zsinór megfeszült, a bot szép ívben meghajlott, és elkezdődött az a csendes párbaj, amit csak azok ismernek, akik már látták a Balaton óriásait – festette le a kapás pillanatát.

A hal eleinte méltósággal húzott, majd óriási burvány érkezett a felszínre, olyan látvány, amitől sok horgász lábában szeizmikus remegés futna végig. Minden visszaszerzett centi diadal volt. A végén a víz felszínén egy ezüstös árny villant fel, az ősz királynője. Nem mérték le, de Gelencsér Csaba szerint a tíz kiló határán mozgott.

– Egy tökéletes, egészséges balatoni süllő. Amikor megszákoltam, ugrálni tudtam volna örömömben. Igen, az én kezem is remeg ilyenkor... még mindig. Ez talán nem is fog változni. Aztán pár pillanat múlva visszaengedtem, és méltósággal úszott vissza a mélybe, ahová tartozik. Nem lehet megszokni ezt az érzést. 30 év horgászat és 6 év horgászvezetés után is ugyanúgy varázslatos, mint az első kapás volt annak idején” – vallotta be őszintén.