Kapitális példány: beleremegett az őszi süllőkirálynőbe a horgásztúra-vezető keze
Még a legrutinosabb pergető horgászok is zavarba tudnak jönni egy ekkora hal látványától. Kapitális példány: újabb csodálatos példányt sikerült fogni a Balatonon.
Ahogy hirtelen lehűltek a vizek, a halak étvágya robbanásszerűen megváltozott a késő nyári időszakhoz képest, érezni rajtuk, hogy a természet órája elrendelte a lakomát” – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon Gelencsér Csaba – kapitális példány akadt a horogra.
A balatoni horgásztúra-vezető vendégei az elmúlt időszakban kapásokban gazdag túrákon vettek részt, ahol 14–18 centis csalikkal pergettek 1,2–2,5 kilós süllőkre. A sok kapásnak köszönhetően a kezdők hibáit menet közben a vízen, egy-egy nyugodt magyarázattal sikerült kijavítani, és a nap végére mindenki mosolyogva tette el a botot.
Amikor nem volt vendége Gelencsér Csabának, ő maga is vízre szállt, hogy folytassa a kísérletezést egy 21 centis csalival. Szerinte ez a csali nem a félmegoldások világa. Ez a bátorság mérete, azoké, akik hisznek abban, hogy a nagy halhoz nagy hit kell.
– A farokrész átmérője közel kétszerese a 18 centisnek, így erős rezgést, markáns jelet hagy a vízben. Pontosan erre volt szükség, mert az elmúlt hetekben a nagyobb, vastagabb profilú csalikra reagáltak igazán jól a kapitális példányok – árulta el.
– Tudtam, hogy a mélyben még ott járnak a harcsák is, így most sem volt helye kompromisszumnak. A cél egy nagy süllő volt, ami nem rohan el ijedtében egy ekkora gumihal elől, mint sok másfeles társa tenné – fogalmazta meg elvárásait. A szonáron megjelenő jelnél a szokásos csalikat hidegen hagyta a hal, ezért jött a váltás a 21-es méretre. Egyszer csak a zsinór megfeszült, a bot szép ívben meghajlott, és elkezdődött az a csendes párbaj, amit csak azok ismernek, akik már látták a Balaton óriásait – festette le a kapás pillanatát.
A hal eleinte méltósággal húzott, majd óriási burvány érkezett a felszínre, olyan látvány, amitől sok horgász lábában szeizmikus remegés futna végig. Minden visszaszerzett centi diadal volt. A végén a víz felszínén egy ezüstös árny villant fel, az ősz királynője. Nem mérték le, de Gelencsér Csaba szerint a tíz kiló határán mozgott.
– Egy tökéletes, egészséges balatoni süllő. Amikor megszákoltam, ugrálni tudtam volna örömömben. Igen, az én kezem is remeg ilyenkor... még mindig. Ez talán nem is fog változni. Aztán pár pillanat múlva visszaengedtem, és méltósággal úszott vissza a mélybe, ahová tartozik. Nem lehet megszokni ezt az érzést. 30 év horgászat és 6 év horgászvezetés után is ugyanúgy varázslatos, mint az első kapás volt annak idején” – vallotta be őszintén.
Felpörög az őszi szezon
– Somogyban a Balatonon kívül a Deseda is rendkívüli süllőállománnyal rendelkezik – mondta kedden a Sonline.hu-nak Szabó János, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége elnöke. – A Desedán korábban már 11 kiló feletti példányt is fogtak. Október az őszi süllőzés kiemelt időszaka, a halak már a télre készülnek, s ilyenkor aktívabban táplálkoznak.
Farkas Szilárd, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke közölte: a Desedában számos nagy süllő található jelenleg is, köszönhetően annak, hogy hatékonyan védik az állományt. A 65 centi feletti süllőket például vissza kell engedni a tóba. – Nálunk is elkezdődött már a süllőszezon, a horgászok a partról is fognak halat, kis hallal és pergetve is próbálkoznak – tette hozzá az elnök. – A következő hónapokban több pergetőverseny lesz a Desedán.
Döbbenet: kannibálokat fogtak ki a Balatonból
Nem mindennapi felfedezést tett egy balatoni horgász: egyetlen süllő gyomrában két másik apróbb süllőt is talált, az egyik még a harmadikat is lenyelte, írta a Sonline.hu. A látványt a Balatoni süllőzés 2025 csoportban osztotta meg, a kommentelők pedig egymásra licitáltak a poénos megjegyzésekkel. „Kannibál süllők a Balatonban?” – tehette fel a kérdést az a horgász, aki egy körülbelül egykilós példány hasában két másik, kisebb fajtársára bukkant. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett a történet, a horgászok pedig nem spóroltak a humorral.
- A bejegyzés szerint a gyomorban először egy 12-15 cm-es süllőt talált, ennek a szájában pedig egy újabb 4-5 cm-es ivadék lapult.