október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi Nyugdíjasok

2 órája

Múlt és jelen kapcsolódott össze

Címkék#emlék#szervezet#nyugdíjasklub

Múlt és jelen kapcsolódott össze Kaposújlakon, ahol a közelmúltban avatták fel az egykori és jelenlegi klubtagokról készült tablót.

Varga László

– Fontosnak tartottuk megörökíteni mindazokat, akiket a sok-sok közös emlék, az együtt töltött órák kötöttek össze, igazi közösséggé kovácsolva bennünket – mondta lapunknak az ötletgazda, a szervezetet éppen tíz éve irányító Novák Istvánné. – Nem csak ilyen módon kívántuk megörökíteni a klubot, de részletesen dokumentáltuk az utóbbi években történt eseményeket, kiemelten is a kirándulásainkat – tette hozzá az ötletgazda. 
Ez utóbbiról elmondta, hogy az irányítása alatt minden évben két alkalommal keltek útra: tavasszal egy közelebbi, ősszel távolabbi vidéket céloztak meg. Bejárták már a Dunántúlt, többször megfordultak a fővárosban, de az Alföldre is eljutottak. 

 

– Jó kapcsolatot ápolunk a közel négyszáz fős szlovákiai, döntően magyarlakta Bögellő településsel, amelynek a nyugdíjasklubját vendégül is láttuk tavaly májusban, a következő hónapban pedig mi is viszonoztuk a látogatásukat. A kirándulásainkról az újlaki újságban is több alkalommal beszámoltunk – emlékezett vissza.

Novák Istvánné arról is beszélt, hogy a tevékenységük nem csupán a kirándulásokban merül ki, de aktív részvevői a település közösségi életének is. Kiváló az együttműködésük az önkormányzattal, amely anyagilag is támogatja őket, emellett állandó helyiséget is biztosít számukra rendezvényeik lebonyolításához. 
 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei

 

 


 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu