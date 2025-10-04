Múlt és jelen kapcsolódott össze

– Fontosnak tartottuk megörökíteni mindazokat, akiket a sok-sok közös emlék, az együtt töltött órák kötöttek össze, igazi közösséggé kovácsolva bennünket – mondta lapunknak az ötletgazda, a szervezetet éppen tíz éve irányító Novák Istvánné. – Nem csak ilyen módon kívántuk megörökíteni a klubot, de részletesen dokumentáltuk az utóbbi években történt eseményeket, kiemelten is a kirándulásainkat – tette hozzá az ötletgazda.

Ez utóbbiról elmondta, hogy az irányítása alatt minden évben két alkalommal keltek útra: tavasszal egy közelebbi, ősszel távolabbi vidéket céloztak meg. Bejárták már a Dunántúlt, többször megfordultak a fővárosban, de az Alföldre is eljutottak.

– Jó kapcsolatot ápolunk a közel négyszáz fős szlovákiai, döntően magyarlakta Bögellő településsel, amelynek a nyugdíjasklubját vendégül is láttuk tavaly májusban, a következő hónapban pedig mi is viszonoztuk a látogatásukat. A kirándulásainkról az újlaki újságban is több alkalommal beszámoltunk – emlékezett vissza.

Novák Istvánné arról is beszélt, hogy a tevékenységük nem csupán a kirándulásokban merül ki, de aktív részvevői a település közösségi életének is. Kiváló az együttműködésük az önkormányzattal, amely anyagilag is támogatja őket, emellett állandó helyiséget is biztosít számukra rendezvényeik lebonyolításához.

