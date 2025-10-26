Buni Gabriella kerámiái a hagyomány és a modernitás határán formálódnak művészetté

Tamás László, a Népművészet Mestere egyszer úgy fogalmazott: „aki belenyúl az agyagba, az bele is ragad”. Buni Gabriella számára ez a mondás különösen igaz. 1987 óta saját műhelyében készíti kerámiáit, amelyeken az ecsetes díszítés modern formában idézi a népi hagyományokat. A tárgyak nemcsak szépek, hanem használhatóak is, és a NIT és az Iparművészeti Lektorátus zsűrizése garantálja minőségüket és egyediségüket. Pályája Kaposváron kezdődött, ahol fiatalon szeretett bele a kézművességbe. Tanárnak készült, de az agyag vonzereje elcsábította. Azóta használati- és díszkerámiákat, valamint iparművészeti alkotásokat tervez és készít.

A tanítás sem maradhat ki a kaposvári keramikus életéből

Népi kerámia Kaposvárról

Buni Gabriella elmondta, hogy a népi kerámia mindig is a mindenkori igényeket szolgálta, és ez ma sincs másként. Véleménye szerint egy modern lakás modern bútoraihoz nem illik például a csákvári Miska-kancsó, a habán tányér vagy a tolnai vésett edény. Ő maga is népi motívumokból merít, ugyanakkor figyelembe veszi a kor elvárásait: dísztárgyak helyett inkább használati edényeket korongoz, amelyek ugyanakkor dísztárgyként is megállják a helyüket. Motívumvilága változatos és sokszínű.

A tanítás sem maradt ki Gabriella életéből: a fazekas kismesterség szakoktatói képzés elvégzése után játszóházi foglalkozásokat tart, és bemutatókon ismerteti meg az érdeklődőkkel a mesterséget. Alkotói szorgalma és kísérletező kedve a mázakkal és formákkal a kerámiákban is visszaköszön, miközben minden nap örömmel végzi munkáját. Igazi öröm számára, hogy e csodás mesterséget nemcsak saját maga, hanem mások gyönyörűségére is művelheti.

Tagja a Somogyi Népművészeti Egyesületnek, amelynek célja Somogy megye népi, szellemi és tárgyalkotó kulturális örökségének megőrzése és továbbéltetése, az előző generációk szellemiségének ápolása, valamint a tudás folyamatos gyarapítása és átörökítése a jövő nemzedékei számára.