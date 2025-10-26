október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Local hero

1 órája

Buni Gabriella kerámiái a hagyomány és a modernitás határán formálódnak művészetté

Címkék#Buni Gabriella#kaposvári#hagyomány

Buni Gabriella évtizedek óta alkotja egyedi kerámiáit Kaposváron, miközben a népi hagyományokat ötvözi a mai kor használati és esztétikai elvárásaival. Tárgyai nem csupán szépek, de praktikusak is, és szakmai zsűrik értékelésével kerülnek ki kaposvári műhelyéből.

Bodor Nikolett
Buni Gabriella kerámiái a hagyomány és a modernitás határán formálódnak művészetté

Tamás László, a Népművészet Mestere egyszer úgy fogalmazott: „aki belenyúl az agyagba, az bele is ragad”. Buni Gabriella számára ez a mondás különösen igaz. 1987 óta saját műhelyében készíti kerámiáit, amelyeken az ecsetes díszítés modern formában idézi a népi hagyományokat. A tárgyak nemcsak szépek, hanem használhatóak is, és a NIT és az Iparművészeti Lektorátus zsűrizése garantálja minőségüket és egyediségüket. Pályája Kaposváron kezdődött, ahol fiatalon szeretett bele a kézművességbe. Tanárnak készült, de az agyag vonzereje elcsábította. Azóta használati- és díszkerámiákat, valamint iparművészeti alkotásokat tervez és készít.

A tanítás sem maradhat ki a kaposvári keramikus életéből
A tanítás sem maradhat ki a kaposvári keramikus életéből

Népi kerámia Kaposvárról

Buni Gabriella elmondta, hogy a népi kerámia mindig is a mindenkori igényeket szolgálta, és ez ma sincs másként. Véleménye szerint egy modern lakás modern bútoraihoz nem illik például a csákvári Miska-kancsó, a habán tányér vagy a tolnai vésett edény. Ő maga is népi motívumokból merít, ugyanakkor figyelembe veszi a kor elvárásait: dísztárgyak helyett inkább használati edényeket korongoz, amelyek ugyanakkor dísztárgyként is megállják a helyüket. Motívumvilága változatos és sokszínű.

A tanítás sem maradt ki Gabriella életéből: a fazekas kismesterség szakoktatói képzés elvégzése után játszóházi foglalkozásokat tart, és bemutatókon ismerteti meg az érdeklődőkkel a mesterséget. Alkotói szorgalma és kísérletező kedve a mázakkal és formákkal a kerámiákban is visszaköszön, miközben minden nap örömmel végzi munkáját. Igazi öröm számára, hogy e csodás mesterséget nemcsak saját maga, hanem mások gyönyörűségére is művelheti.

Tagja a Somogyi Népművészeti Egyesületnek, amelynek célja Somogy megye népi, szellemi és tárgyalkotó kulturális örökségének megőrzése és továbbéltetése, az előző generációk szellemiségének ápolása, valamint a tudás folyamatos gyarapítása és átörökítése a jövő nemzedékei számára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu