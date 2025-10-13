Újra élettel telik meg a 120 éves Kaposmérő–Barcs vasútvonal

A Kaposmérőtől a „Dráva fővárosáig” tartó emlékünnep a térség gazdag vasúti múltját idézi meg. Az események már egy nappal korábban, november 7-én megkezdődnek: 10 órakor Anderné Röszler Erika barcsi és Ferencz Tamás bárdudvarnoki polgármesterek fővédnöksége mellett nyílik meg a „Kaposvár–Barcs 120” emlékévhez kapcsolódó kiállítás a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyen, vagyis a Dráva Múzeumban (Barcs, Széchenyi u. 22.).

Somogy megye különleges eseményre készül: 2025. november 8-án a 120 éves Kaposvár–Barcs vasútvonalat ünneplik nosztalgiajárattal, kiállításokkal és közösségi programokkal. Ismerd meg a részletes útvonalat és eseményeket!

A tárlaton 1905 és 1979 közötti időszakból származó tárgyi emlékek, installációk és archív relikviák lesznek láthatók, a régi vicinális történetéhez kapcsolódva. Ugyanezen a napon, Barcs vasútállomásán nyílik meg az „Így ment a gőzös!” rajzpályázat kiállítása is.

Másnap, november 8-án reggel 8 órakor a Kaposmérői Faluháznál (Hunyadi u. 30. vagy Rákóczi u. 41/A.) indul a nosztalgiajárat, két gumikerekes Dotto kisvonattal, amelyek összesen 110 fő szállítására alkalmasak. A korán érkezők számára az önkormányzat szeretetreggelit is kínál. A szervezők előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt, hogy minél többen élvezhessék az ingyenes utazást a már 1979 óta forgalmon kívüli vonalon.

A kisvonatos utazás három szakaszra tagolódik a Kaposvár–Barcs 120 emlékévhez kapcsolódva:

Kaposmérő – Kadarkút

Kadarkút – Homokszentgyörgy

Homokszentgyörgy – Barcs

A járat minden egykori megállót és állomást érint, utascserére is lesz lehetőség, de csak egy irányba közlekedik. Regisztrálni 2025. október 31-ig lehet Illa Diánánál ([email protected]), a tárgyban feltüntetve a szakaszt, a résztvevők számát és a felszállás helyét.

A programok között futóverseny is szerepel: Kaposdadán 8:20-kor indul a verseny a volt vasúti megállótól a nemrégiben felújított kerékpárúton. A 12 év alatti gyerekek és felnőttek egyaránt nevezhetnek, szintén Illa Diánánál október 31-ig. Innen 8:25-kor indul tovább a kisvonat.

Bárdudvarnokon 8:00 és 12:00 között rendezik meg a megye első „Sínek és gumikerekek” közlekedési relikvia börzéjét a Faluház és Könyvtár épületében (Bárd ltp. 84.). A közelben, az egykori állomásépület kertjében 8:45-kor leleplezik a felújított

BÁRDUDVARNOK

feliratot, majd 9 órakor továbbindul a vonat.