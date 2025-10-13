1 órája
Újra élettel telik meg a 120 éves Kaposmérő–Barcs vasútvonal
Élettel telik meg Kaposmérő és Barcs között a 120 éve átadott vasútvonal november 8-án. Az év elején a térség tíz, egykor vasúttal is érintett településének polgármesterei ültek össze, hogy megvitassák: lenne-e esély arra, hogy Lipótfától az egykori nyomvonalon egészen Barcsig kerékpárút épüljön. Akkor és ott azonban nemcsak erről született döntés — 2025. november 8-án, szombaton egész napos programsorozattal emlékeznek meg a Kaposvár–Barcs vasútvonal 1905-ös megnyitásáról.
Képünk illusztráció!
Fotó: UCG
A Kaposmérőtől a „Dráva fővárosáig” tartó emlékünnep a térség gazdag vasúti múltját idézi meg. Az események már egy nappal korábban, november 7-én megkezdődnek: 10 órakor Anderné Röszler Erika barcsi és Ferencz Tamás bárdudvarnoki polgármesterek fővédnöksége mellett nyílik meg a „Kaposvár–Barcs 120” emlékévhez kapcsolódó kiállítás a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyen, vagyis a Dráva Múzeumban (Barcs, Széchenyi u. 22.).
A tárlaton 1905 és 1979 közötti időszakból származó tárgyi emlékek, installációk és archív relikviák lesznek láthatók, a régi vicinális történetéhez kapcsolódva. Ugyanezen a napon, Barcs vasútállomásán nyílik meg az „Így ment a gőzös!” rajzpályázat kiállítása is.
Másnap, november 8-án reggel 8 órakor a Kaposmérői Faluháznál (Hunyadi u. 30. vagy Rákóczi u. 41/A.) indul a nosztalgiajárat, két gumikerekes Dotto kisvonattal, amelyek összesen 110 fő szállítására alkalmasak. A korán érkezők számára az önkormányzat szeretetreggelit is kínál. A szervezők előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt, hogy minél többen élvezhessék az ingyenes utazást a már 1979 óta forgalmon kívüli vonalon.
A kisvonatos utazás három szakaszra tagolódik a Kaposvár–Barcs 120 emlékévhez kapcsolódva:
- Kaposmérő – Kadarkút
- Kadarkút – Homokszentgyörgy
- Homokszentgyörgy – Barcs
A járat minden egykori megállót és állomást érint, utascserére is lesz lehetőség, de csak egy irányba közlekedik. Regisztrálni 2025. október 31-ig lehet Illa Diánánál ([email protected]), a tárgyban feltüntetve a szakaszt, a résztvevők számát és a felszállás helyét.
A programok között futóverseny is szerepel: Kaposdadán 8:20-kor indul a verseny a volt vasúti megállótól a nemrégiben felújított kerékpárúton. A 12 év alatti gyerekek és felnőttek egyaránt nevezhetnek, szintén Illa Diánánál október 31-ig. Innen 8:25-kor indul tovább a kisvonat.
Bárdudvarnokon 8:00 és 12:00 között rendezik meg a megye első „Sínek és gumikerekek” közlekedési relikvia börzéjét a Faluház és Könyvtár épületében (Bárd ltp. 84.). A közelben, az egykori állomásépület kertjében 8:45-kor leleplezik a felújított
BÁRDUDVARNOK
feliratot, majd 9 órakor továbbindul a vonat.
A két Dotto ezután Lipótfán is megáll, ahol az állomásépület tulajdonosai fogadják a szerelvényeket, innen 9:25-kor haladnak tovább. Kadarkútra különleges útvonalon érkeznek, ahol megtekinthető lesz Révész László, a település első állomásfőnökének felújított sírja. A kisvonat helyi járattá alakul, bejárja a város főbb pontjait, miközben a Kapoli Antal Művelődési Házban (Kadarkút, Petőfi S. u. 1.) tematikus előadásokat tartanak.
Itt Faltusz Csaba építész, a vasutallomasok.hu alapítója mesél az állomásépületek történetéről, míg Majdán János professzor a vasúti mellékvonalak szerepéről és a Kaposvár–Barcs vicinális történetéről beszél. Ezt követően levetítik az emlékévhez készült dokumentumfilmet is. A kisvonatozás második szakasza délben indul tovább.
A következő megálló Hencse–Hedrehely lesz, majd Lad következik, ahol a somogyi Régi Vasak Klub veteránautó-találkozót tart. A vendéglátásról az önkormányzat gondoskodik, a programot László Bíborka éneke színesíti. Innen 13 órakor folytatódik az út.
Homokszentgyörgyön 13:30-kor emléktáblát avatnak az egykori útátjáróban, majd a Művelődési Házban Faltusz Csaba és Majdán János újra megtartja előadását, és itt is bemutatják a vasúti filmet. A kisvonat 14:30-kor indul tovább Kálmáncsára, majd Szulok irányába, ahol 15:25-kor lesz megálló a Kultúrháznál (Béke u. 1.). A filmvetítés után a Dotto Barcs-Felső érintésével érkezik meg végállomására.
A kisvonat várhatóan 16:30-kor fut be a barcsi vasútállomásra, ahol helyi járatként folytatja útját, bemutatva a város látnivalóit. Este 17 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Központban (Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) rendeznek gálaműsort: fellép a Barcsi Városi Fúvószenekar, a Vénusz Mazsorett Csoport és a Boróka Táncegyüttes.
Az est zárásaként, az állófogadás alatt ismét levetítik a Kaposvár–Barcs vasútvonalról készült filmet, ezzel méltó módon zárva a térség közös emlékezését a 120 éves vonal múltjára és örökségére.