Kaposvári az év iskolaőre, egykori iskolájában teljesít ma szolgálatot

Példamutató tevékenysége elismeréseként a hónap iskolaőre címmel tüntette ki Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes Majer Marcellt A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium iskolaőre volt iskolájában teljesít nap, mint nap szolgálatot. Szívügyének tekinti munkáját és kiváló kapcsolata van egykori iskolája pedagógusaival és diákjaival.

Oklevelét október 16-án Szabó Péter rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Iskolapartnerségi Osztály vezetője nyújtotta át, ezzel egyidőben szintén jutalomban, és elismerésben részesítette Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese, valamint Sinka Szilvia Krisztina, a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója.