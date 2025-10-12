Ennek a magyar zenekarnak a dala világkörüli pályára állt Kapu Tiborral

A magyar zenekar "Visszajövök" című dala először hangzott el a világűrben, köszönhetően Kapu Tibor űrhajósnak, aki a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) gitáron adta elő a számot.

Bagossy Brothers Company legújabb videoklipjében Kapu Tibor. Fotó: YouTube

A Bagossy Brothers Company új klipjének különlegessége, hogy nemcsak az űrben készült felvételeket tartalmazza, hanem a zenekar budapesti koncertjén rögzített pillanatok is megjelennek benne. A produkcióban közreműködtek Kárpát-medencei gyermekkórusok is, akik énekükkel gazdagították a dalt.

Ez a projekt nemcsak zenei, hanem kulturális jelentőséggel is bír, hiszen összekapcsolja a tudományt, a zenét és a közösségi összetartozást. Kapu Tibor szereplése a klipben és a zenekar koncertjén való részvétele új dimenziót ad a dalnak, és mélyebb értelmet kölcsönöz sorainak.

A "Visszajövök" című dal tehát nemcsak egy zenei alkotás, hanem egy olyan különleges pillanat megörökítése, amely a magyar kultúra és tudomány határait is átlépi.

Kaposvárt is útba ejtette Kapu Tibor

Országjáró körútjuk során Kaposvárt is útba ejtette Kapu Tibor és Cserényi Gyula. A magyar űrhajósokat kitörő lelkesedéssel fogadták a kaposvári diákok és nagy médiaérdeklődés mellett válaszoltak a kérdésekre.