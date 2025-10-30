október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Túl korán örülünk – és ezért nincs már mit ünnepelni

Címkék#kereskedelem#ünnep#koszorú#gyertya

Október van, de a kaposvári és somogyi boltokban már hetek óta karácsonyi csecsebecsék sokkolják a vásárlókat és szinte könyörögnek az üzletek polcain: kezdjünk el tervezni az év végi ünnepekre. Pedig hol van még karácsony!

Fotó: Victoria Chudinova

Az áruházakban csillog a műhó, a kirakatokban rénszarvasos apróságok figyelnek, miközben a Berzsenyi parkban még csak most sárgulnak a fákon a levelek. A város még a mindenszenteki gyertyákra készül, de a kereskedelem már eladta nekünk a karácsonyt – legalább kétszer.

Itt az ősz, de már kopogtat az ajtón a karácsony is. 

Messze van még karácsony

Pedig még egy hét sincs mindenszentekig, de a temetők – a kaposvári, a siófoki, a marcali – már most dugig vannak. Az emberek egymást előzgetik a sírok között, mintha versenyt futnának az emlékezéssel. Mécsesekért, művirágokért, koszorúkért tolonganak, miközben a boltokban a sorok között már a „mindenszenteki akció” táblák világítanak. Az emlékezés is jó üzlet lett – a halottak napja is piaci szezon.

És persze utána jön az igazi nagyüzem: november elején már felkapcsolják az ünnepi fényeket, mintha a karácsony is elférne a mindenszentek árnyékában. Advent előtt adventezünk, karácsony előtt karácsonyozunk – decemberre pedig csak a fáradtság marad, meg a hitetlenkedés, hogy „már megint elmúlt”.

Szerintem az ünnepek azért kopnak meg, mert túl korán kezdjük el őket. Mert nem hagyunk időt a várakozásra. Az ünnep lényege éppen az, hogy megtöri a hétköznapokat, hogy kiszakít belőlük – de ha már októbertől januárig tart a „szezon”, akkor mitől maradna különleges? Ha minden nap ünnep, akkor egy nap sem az igazán.

Lehet persze mondani, hogy ez csak a világ rendje, hogy így diktál a piac, de a lelkünk ettől nem lesz gazdagabb. A karácsonyi fény nem pótolja a gyertyafény csendjét, a műfenyő nem helyettesíti az együttlétet, és a művirág nem viszi el a szeretetet a sírokhoz. Időt kellene hagynunk megérkezni, emlékezni, ünnepelni és türelmesebbnek kellene lennünk, nem pedig mindig rohanni. 

 

