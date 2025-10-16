Kártevők szorításában: így védekezhetnek a gazdák – podcast

október 16., csütörtök

Az agrárium ma komoly kihívásokkal néz szembe, hiszen a klímaváltozás, az intenzív termesztési gyakorlatok és az új kártevők megjelenése egyre nehezebbé teszi a gazdálkodók mindennapjait. A SONLINE Podcast legújabb adásában ezekről a problémákról beszélgetünk Tóth Istvánnal, kaposvári okleveles növényvédelmi szakmérnökkel.

Szó lesz többek között a dióültetvényeket fenyegető dióburok-fúrólégyről, amely az utóbbi években rengeteg termést tett tönkre, valamint az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabócáról, ami a hazai szőlőtermesztők egyik legrettegettebb ellensége lett. A szakember elmondja, hogyan lehet felismerni a fertőzéseket, milyen védekezési lehetőségek állnak rendelkezésre, és miért van óriási szerepe a megelőzésnek. A beszélgetés során arra is kitérünk, hogy a modern növényvédelem miként tud egyszerre hatékony és környezetkímélő lenni, illetve milyen jövőbeli trendek formálják majd a magyar mezőgazdaságot. Érdemes lesz meghallgatni!

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
