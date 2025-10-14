Forrnak az indulatok a somogyi áruházakban: hiába van 10 kassza, ha csak 2 üzemel

Délután fél háromkor a kaposvári Tesco áruházban két pénztár üzemelt. Fél órával később, amikor sokan végeznek a munkával, egyre jobban érzékelhetővé vált a megnövekedett forgalom: a sorok gyorsan lettek egyre hosszabbak annak ellenére is, hogy idő közben megnyílt a harmadik kassza. Az önkiszolgáló pénztárakat főként fiatalok használták és szinte mindegyikhez jutott egy-egy vásárló.

Kassza– türelem és várakozás. Képünk illusztráció!

– Én soha nem kedveltem az önkiszolgáló kasszákat – jelentette ki határozottan Csik Amand, 17 éves tanuló. – Számomra rendkívül ellenszenves, hogy az embereket gépekkel helyettesítik. Ez nemcsak rengeteg munkahelyet szüntet meg, de az emberi kommunikációt és a személyes kapcsolatokat is aláássa.

Amand a bankkártyás és klubkártyás fizetésekkel kapcsolatban azt érzi, hogy ezekkel nyomon követik a vásárlási szokásainkat, és ennek alapján küldenek célzott hirdetéseket. – Ráadásul nem is érzem gyorsabbnak ezt a megoldást. Zavar, hogy egyre több bolt működik eladók nélkül, és minden elgépiesedik körülöttünk – tette hozzá.

– Múlt héten, szombaton is itt voltunk, és akkor is hosszasan kellett várni, pedig hat kassza is működött – mondta el tapasztalatát Garainé Szervei Mária, nyugdíjas. – Számomra egyszerűbb a hagyományos pénztárakat választani, mert nem igazán értek ezekhez az elektronikus önkiszolgáló rendszerekhez. Gyakran elrontom a termék beolvasását is, például az almáknál nem tudom, hogy a sokféle fajta közül melyiket kell kiválasztani, és így vagy rosszul járok, vagy szerencsém van.

Igazi türelemjáték a vásárlás. Képünk illusztráció!

Kevés kassza üzemel – munkaerőhiány az oka, vagy más áll a háttérben?

– Nincs pontos adatunk arra vonatkozóan, hogy mennyit keres egy kasszás, de azt tudjuk, hogy a multinacionális vállalatoknál a bérek általában magasabbak, mint a hazai kereskedelemben ugyanabban a munkakörben dolgozók esetében – nyilatkozta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Hozzátette: ha a dolgozónak van szakmai végzettsége, a fizetés legalább a szakmai minimálbér szintjén van, ám a multinacionális cégeknél ez jellemzően 50-100 ezer forinttal magasabb lehet. Általánosságban a multiknál a bruttó bér 400-450 ezer forint között mozog.