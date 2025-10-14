Forrnak az indulatok a somogyi áruházakban: hiába van 10 kassza, ha csak 2 üzemel

október 14., kedd

Az önkiszolgáló kasszák térnyerésével egyre inkább visszaszorulóban van a működő, hagyományos kasszák száma a somogyi áruházakban — jellemzően csak pár üzemel belőlük. Ennek következtében aztán gyakran hosszú sorok alakulnak ki előttük, a vevők pedig türelmetlenül várakoznak.

Bodor Nikolett

Délután fél háromkor a kaposvári Tesco áruházban két pénztár üzemelt. Fél órával később, amikor sokan végeznek a munkával, egyre jobban érzékelhetővé vált a megnövekedett forgalom: a sorok gyorsan lettek egyre hosszabbak annak ellenére is, hogy idő közben megnyílt a harmadik kassza. Az önkiszolgáló pénztárakat főként fiatalok használták és szinte mindegyikhez jutott egy-egy vásárló.

Kassza– türelem és várakozás
Képünk illusztráció!

– Én soha nem kedveltem az önkiszolgáló kasszákat – jelentette ki határozottan Csik Amand, 17 éves tanuló. – Számomra rendkívül ellenszenves, hogy az embereket gépekkel helyettesítik. Ez nemcsak rengeteg munkahelyet szüntet meg, de az emberi kommunikációt és a személyes kapcsolatokat is aláássa.

Amand a bankkártyás és klubkártyás fizetésekkel kapcsolatban azt érzi, hogy ezekkel nyomon követik a vásárlási szokásainkat, és ennek alapján küldenek célzott hirdetéseket. – Ráadásul nem is érzem gyorsabbnak ezt a megoldást. Zavar, hogy egyre több bolt működik eladók nélkül, és minden elgépiesedik körülöttünk – tette hozzá.

– Múlt héten, szombaton is itt voltunk, és akkor is hosszasan kellett várni, pedig hat kassza is működött – mondta el tapasztalatát Garainé Szervei Mária, nyugdíjas. – Számomra egyszerűbb a hagyományos pénztárakat választani, mert nem igazán értek ezekhez az elektronikus önkiszolgáló rendszerekhez. Gyakran elrontom a termék beolvasását is, például az almáknál nem tudom, hogy a sokféle fajta közül melyiket kell kiválasztani, és így vagy rosszul járok, vagy szerencsém van.

Igazi türelemjáték a vásárlás
Képünk illusztráció!

Kevés kassza üzemel – munkaerőhiány az oka, vagy más áll a háttérben?

– Nincs pontos adatunk arra vonatkozóan, hogy mennyit keres egy kasszás, de azt tudjuk, hogy a multinacionális vállalatoknál a bérek általában magasabbak, mint a hazai kereskedelemben ugyanabban a munkakörben dolgozók esetében – nyilatkozta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Hozzátette: ha a dolgozónak van szakmai végzettsége, a fizetés legalább a szakmai minimálbér szintjén van, ám a multinacionális cégeknél ez jellemzően 50-100 ezer forinttal magasabb lehet. Általánosságban a multiknál a bruttó bér 400-450 ezer forint között mozog.

Egyszemélyes üzletekben a dolgozó gyakran több feladatot is ellát, például egyszerre végzi a pénztárosi és árufeltöltői munkaköröket. A klasszikus pénztárosi szerep mára már átalakult, különösen a modern elektronikus rendszerek elterjedésével. 

Hagyományos kasszákból azért is van egyre kevesebb, mert olcsóbb az önkiszolgáló rendszer működtetése, kevesebb humánerőforrásra van szükség. Ugyanakkor azért is népszerű ez a rendszer, mert egyre többen fizetnek bankkártyával.

A munkaerőhiány inkább a hazai kereskedelemben jelentkezik, hiszen az alacsonyabb bérek miatt a multik, amelyek magasabb fizetést kínálnak, versenytársnak számítanak a munkaerő megszerzésében.

 

 

