Vörösiszap katasztrófa: házakat árasztott el, autókat sodort el, családok váltak földönfutóvá - a KÖTÉL ott volt
Szigorúan ellenőrzött körzet, lezárt terület, védőmaszkos rendőrök, gumicsizmás tűzoltók és katonák láttak el szolgálatot hétvégén Devecserben és Kolontáron. A devecseri kistérségben gyökeresen megváltozott az élet a 2010. október 4-i ipari katasztrófa után.
A vörösiszap házakat árasztott el, autókat sodort el, családok váltak földönfutóvá. Az ökokatasztrófa második felvonása szombaton volt – a 800 lelkes Kolontár lakosságát Ajkára evakuálták - a devecseri kistérségben gyökeresen megváltozott az élet a 2010. október 4-i ipari katasztrófa után.
Segélyszállítmányok, életmentők, romba dőlt otthon, riadó, katasztrófa
Eközben újabb segélyszállítmányok érkeznek a kistelepülésre, Veszprém megyébe a hétvégén négyszáz pár cipőt szállítottak a kaposvári önkéntes életmentők, írta 2010 október 10-én a Sonline.hu.
– Csak az a ruhám maradt meg, ami rajtam van – kesergett egy középkorú devecseri asszony. – Romba dőlt az otthonom; az iszap elöntötte a szobákat, tokostul tépte ki az ajtót, a bútorok megsemmisültek.
Akkor azt is megírtuk: az asszony hálát ad az égieknek: a riadó idején épp egy távoli városban volt dolga. A tragédia azonban nem kímélte utcabelijeit. A kórházban égési sérülésekkel ápolják közeli rokonát, akire újabb komoly beavatkozás vár.
Villogó lámpás rendőrkocsi állta el az utat
Hatalmas teherautók dübörögtek Devecser és Kolontár között. Hétvégén is ingajáratban szállították el az iszapot. A behemót gépek megkülönböztetett figyelemben részesültek – a honvédség, a rendőrség, a tűzoltók és a katasztrófavédelem mellett jószerivel csak a sofőrök kaptak zöld jelzést a városba. Már Pusztamiskén villogó lámpás rendőrkocsi állta el az utat; Devecser előtt néhány kilométerre állították fel az első ellenőrző pontot, amit aztán újabbak követtek. Mindenkit visszafordítottak, kizárólag az engedéllyel rendelkezők hajthattak a katasztrófa sújtotta térségbe.
Rozsdás színre festette az iszap a házak falát
Milyen autó lehet ez? – próbálták néhányan megfejteni a devecseri főtér közelében veszteglő kocsi márkáját. A járművet több centi vastagon borította el az iszap. Nem lehetett ráismerni, még szakavatott tekintetek is csak tippelni mertek. Ragadós sár és iszaptenger – ahogy hallani, a Bocskai utcán is hatalmas áradat hömpölygött végig. Siralmas látványt nyújtanak az épületek. Rozsdás színre festette az iszap a házak falát, s csak arrafelé vagy húsz otthon vált lakhatatlanná.
– Devecser-Kolontár-Ajka – vastag vonallal áthúzott jelzés mutatja, hogy az úton civileknek tilos az átjárás. A vékony vörös iszapcsík hirtelen hatalmas mezővé terebélyesedik Kolontár előtt. A pusztítás Holdbéli tájjá alakította a szántót.
Sokan hálálkodtak a civil csapatnak
– Ezek tényleg új cipők? – kérdezgették a devecseriek a kaposvári életmentőket, akik a városszélén kialakított nagy raktárban pakolták le a 400 pár lábbelit. Sokan hálálkodtak a civil csapatnak.
Bodó László, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) parancsnoka hazaérkezés után szerkesztőségünknek azt mondta: újabb segítségre van szüksége a bajbajutott embereknek.