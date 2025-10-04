Vörösiszap katasztrófa: házakat árasztott el, autókat sodort el, családok váltak földönfutóvá - a KÖTÉL ott volt

A vörösiszap házakat árasztott el, autókat sodort el, családok váltak földönfutóvá. Az ökokatasztrófa második felvonása szombaton volt – a 800 lelkes Kolontár lakosságát Ajkára evakuálták - a devecseri kistérségben gyökeresen megváltozott az élet a 2010. október 4-i ipari katasztrófa után.

15 évvel ezelőtt történt a kolontári katasztrófa

Fotó: MW

Segélyszállítmányok, életmentők, romba dőlt otthon, riadó, katasztrófa

Eközben újabb segélyszállítmányok érkeznek a kistelepülésre, Veszprém megyébe a hétvégén négyszáz pár cipőt szállítottak a kaposvári önkéntes életmentők, írta 2010 október 10-én a Sonline.hu.

– Csak az a ruhám maradt meg, ami rajtam van – kesergett egy középkorú devecseri asszony. – Romba dőlt az otthonom; az iszap elöntötte a szobákat, tokostul tépte ki az ajtót, a bútorok megsemmisültek.

Akkor azt is megírtuk: az asszony hálát ad az égieknek: a riadó idején épp egy távoli városban volt dolga. A tragédia azonban nem kímélte utcabelijeit. A kórházban égési sérülésekkel ápolják közeli rokonát, akire újabb komoly beavatkozás vár.

A katonaság is segített a vörösiszap eltakarításában

Fotó: MW

Villogó lámpás rendőrkocsi állta el az utat

Hatalmas teherautók dübörögtek Devecser és Kolontár között. Hétvégén is ingajáratban szállították el az iszapot. A behemót gépek megkülönböztetett figyelemben részesültek – a honvédség, a rendőrség, a tűzoltók és a katasztrófavédelem mellett jószerivel csak a sofőrök kaptak zöld jelzést a városba. Már Pusztamiskén villogó lámpás rendőrkocsi állta el az utat; Devecser előtt néhány kilométerre állították fel az első ellenőrző pontot, amit aztán újabbak követtek. Mindenkit visszafordítottak, kizárólag az engedéllyel rendelkezők hajthattak a katasztrófa sújtotta térségbe.

Romba dőltek az álmok Kolontáron

Fotó: Varga György/MW

Rozsdás színre festette az iszap a házak falát

Milyen autó lehet ez? – próbálták néhányan megfejteni a devecseri főtér közelében veszteglő kocsi márkáját. A járművet több centi vastagon borította el az iszap. Nem lehetett ráismerni, még szakavatott tekintetek is csak tippelni mertek. Ragadós sár és iszaptenger – ahogy hallani, a Bocskai utcán is hatalmas áradat hömpölygött végig. Siralmas látványt nyújtanak az épületek. Rozsdás színre festette az iszap a házak falát, s csak arrafelé vagy húsz otthon vált lakhatatlanná.

– Devecser-Kolontár-Ajka – vastag vonallal áthúzott jelzés mutatja, hogy az úton civileknek tilos az átjárás. A vékony vörös iszapcsík hirtelen hatalmas mezővé terebélyesedik Kolontár előtt. A pusztítás Holdbéli tájjá alakította a szántót.