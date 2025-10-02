október 2., csütörtök

Gyakorlat

2 órája

Veszélyes anyag szivárgott a levegőbe, de pánikra semmi ok

Címkék#Szita Károly#Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Pécsi utcában

Kaposváron a Pécsi utcában több mint 130 szakember és önkéntes részvételével katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak, hogy próbára tegyék a város vészhelyzeti reagálását. A katasztrófavédelem vezetésével zajló esemény célja, hogy biztosítsák: veszélyhelyzet esetén a mentés és evakuálás gyorsan, hatékonyan és biztonságosan történjen.

Kaposváron, a Pécsi utcában a katasztrófavédelem vezetésével egy terv gyakorlatot tartottak, amelyen több mint 130 szakember és önkéntes vett részt. A cél, hogy felkészüljenek egy esetleges veszélyhelyzet gyors és hatékony kezelésére.

katasztrófavédelem
Katasztrófavédelem áltat vezetett gyakorlat sajtótájékoztató. Fotó: Lang róbert

– Sokszor hangsúlyozzuk, hogy Kaposvár biztonságos város, és ez így is van rendjén – mondta Szita Károly polgármester. – Ugyanakkor az ördög nem alszik, ezért időről időre gyakorlatokat szervezünk, hogy a katasztrófavédelem vezetésével próbára tegyük azokat a folyamatokat, amelyeket valódi vészhelyzet esetén alkalmaznunk kell. Ez a mai gyakorlat épp ezt szolgálta. 

Szita Károly megköszönte a résztvevők munkáját, és kiemelte: a gyakorlatok nemcsak a szakemberek felkészültségét növelik, hanem a lakosság biztonságérzetét is erősítik.

A Katasztrófavédelem, a Mentők és Rendőrség is részt vett a terv gyakorlatban

A három évente kötelező teljes külső védelmi terv gyakorlata során a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrség és más társhatóságok együttműködését tesztelik. Céljuk, hogy egy valódi veszélyhelyzetben minden teendő gördülékenyen, biztonságosan történjen. – Ha hiányosságokat találunk, azokat a következő alkalommal kiküszöböljük, hogy valódi veszélyhelyzetben minden a lehető legjobban működjön – mondta Wéber Antal, nyugalmazott tűzoltó dandártábornok, Kaposvári Önkormányzat polgárvédelmi referense.

Speciális védőfelszerelést kaptak a statiszták. Fotó: Lang Róbert

– Csak akkor tudunk éles helyzetben gyorsan és hatékonyan beavatkozni, ha ezeket a mozzanatokat előzetesen begyakoroljuk – hangsúlyozta Borsos Tamás, tűzoltó alezredes, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, kaposvári kirendeltségvezető.

A gyakorlat során egy veszélyes anyag szivárgását modellezték, és annak hatásait az érintett területen — jelen esetben a Pécsi utcában — szimulálták. Az utcából a lakókat biztonságosan kellett kimenekíteni, majd ideiglenes befogadó helyre szállítani. Így a Pécsi utcából a statisztákat a helyszíni kimenekítést követően, busszal a Körcsarnokba szállították, amely hivatalos befogadóhelyként szolgál, az ilyen esetekben. A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium diákjai statisztaként vettek részt, regisztrálták az érkezők adatait, felmérték szükségleteiket, és gondoskodtak az étkezésről, gyógyszerről, valamint a biztonságos elhelyezésről.

A katasztrófavédelem tartott gyakorlatot Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

 

 

