A szertárban volt kénytelen lakni a tanárnő..., a szellemi ellenállás példája lett a legendás pedagógus

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után – nem véletlenül – került Kecskemétről a Somogy vármegyei Tabra dr. Katona Piroska tanárnő, aki rövid idő alatt a helyi gimnázium és kultúrélet meghatározó tagja, motorja lett. Ki volt e különös sorsú pedagógus, akire még 2025-ben is jó szívvel emlékeznek egykori tanítványai?

Katona Piroska élete a hit, a tudás és az erkölcsi tartás példája volt. Tabon máig tisztelettel őrzik emlékét.

Katona Piroska – a szellemi ellenálló tanárnő

1913-ban született Kecskeméten, 1937-ben diplomázott magyar-latin-olasz szakon, majd 1939-ben doktorált pedagógiából, Sebők Zsigmond, a gyermekirodalom klasszikusának életművéből. Megszerzett, alapos, nagy tudásával az egyik legnagyobb múltú iskolában tanított, a budai Baár-Madas Református Leánygimnázium, innen került 1942-ben Kaposvárra, az állami fiúgimnáziumba. 1950-ben, a sötét diktatúra idején áthelyezését kérte Kecskemétre, ahol a Tanítóképzőben, majd a leánygimnáziumban oktatott. Az utóbbi helyen kezdődött kálváriája. Egy ávós lánya is járt az osztályába, aki hol részt vett az órákon, hol nem ment be az intézménybe. Katona Piroska híres volt következetes és szigorú elveiről, ezért szóvá tette a szülőknek mindezt. Emellett az igazgatót nem igazán kedvelte a tantestület, inkább Piroskát választották volna helyette. Így az igazgató is megtette – az ÁVH édesapa mellett – Katona tanárnő ellen a lépéseket… Mindennek eredményeként 1957. március 15-e előtt a feddhetetlen életű tanárnő, mint egy bűnözőt begyűjtötték és fogva tartották. Szabadulását követően visszament dolgozni, de az ávós szülő nem feledte az előzményeket, ezért Piroskát 1957 augusztusában újból internálták, mindezt ellenforradalmi megnyilvánulásokkal indokolták. Megjárta a tököli börtönt is, 1957. december 11-én szabadult, de addigra már kirúgták munkahelyéről. Így került, voltaképpen kényszerűségből a távoli kis településre, vissza Somogyországba, Tabra.

Nem kellett sok időnek eltelnie: a nagy tiszteletben álló tanárnő tekintélyt parancsoló viselkedésével és műveltségével kivívta a tabi közösség tiszteletét. A megbecsülést megkapta, de élete nem volt könnyű: az iskola egyik kisméretű szertárában lakott, abban volt egy ágy, egy lavór, íróasztal és természetesen egy könyvespolc. Munka- és tanítási kedvét visszavethette volna sorsának szomorú alakulása, életének sanyarúsága, de nem tétlenkedett. Önképzőkört alakított, gyarapította a több ezer kötetes iskolai könyvtárat, Pestre kísérte diákjait, kulturális utakra. Megmutatta nekik a Nemzeti Színházat, megnézték a Bánk bánt és rangos előadásokat. A tabi gimnázium Önképzőkörében rendszeres fellépéseket szervezett, klasszikus darabokat (Fösvény, Revizor, Gogol) adtak elő a helyi kultúrházban. Tanítványai közül sokan sokra vitték, akik humán pályát választottak, a felvételin nem volt gondjuk az irodalmi tudásanyaggal. Később híressé vált tanítványa, Takács Vera rendező, aki írásában is méltón megemlékezett egykori tanáráról, Keszthelyen, a Helikonon aranyérmet kapott Móricz Zsigmond műve, a Hét krajcár elmondásáért.

Katona Piroska tabi évei 1957-től 1968-ig tartottak, jó szívvel emlékezett vissza rá későbbi nyilatkozataiban. Pedig még sokáig érte üldöztetés: a belügyi szervek csak 1970-ben zárták le aktáját. 1965-ben olasz állami ösztöndíjat nyert el, ám felettesei direkt módon nem továbbították neki az értesítést…

Már önmagában az oktatói munka is kitöltötte mindennapjait, de az irodalmi, kulturális kapcsolatait, még a távoli Somogyból is fenntartotta. Baráti viszonyt ápolt az akkor Sajkodon élő Németh Lászlóval, a Svájcban élő Kerényi Károly klasszika-filológussal, valamint az 1956-os kecskeméti Forradalmi Bizottság tagjaként igazságtalanul elítélt és katedrájától megfosztott jó barátjával, dr. Orosz László irodalomtörténésszel. 1965 és 1968 között, Németh Lászlóval folytatott levelezése fent is maradt, de szellemi kapcsolatuk korábban indult. Ugyanis Katona már 1932-ben, amikor a Tanút elolvasta, felismerte Németh László írói nagyságát és benne „elsőrangú szellemi vezetőre” lelt. A korszak legnagyobb írója, Németh László hasonlóképp elismerte, a „a magyar nemzet életembe delegált képviselőjeként” emlegette. Németh László 1966. március 23-án, meg is látogatta Piroska tanárnőt a tabi iskolában. A látogatást emléktáblával – az országban elsőként – örökítettek meg: 1976. március 23-án történt meg az avatás. Németh László ekkor már egy éve halott volt – nagy betegségében 1973 nyarán Katona Piroska olvasott fel neki a sajkodi öbölben –, Katona Piroska pedig már nyugdíjasként Kecskeméten élt, de a jeles eseményre visszatért egykori munkahelyére.