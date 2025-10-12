Helyi közélet
30 perce
A Rákóczi szabadságharctól a második világháborúig
Tizenegyedik alkalommal rendezett katonadalos találkozót a vármegyei nyugdíjasszövetség Taszáron, az ország egykoron legismertebb katonai bázisának egyikén.
A szombati eseményre a vármegye tizenhét településéről közel háromszáz dalnok érkezett, akik a huszonkét műsorszámban a Rákóczi szabadságharctól a második világháborúig a legszebb katonadalokból válogattak. A színvonalas találkozón díjak és elismerések átadására is sor került.
