A Rákóczi szabadságharctól a második világháborúig

Tizenegyedik alkalommal rendezett katonadalos találkozót a vármegyei nyugdíjasszövetség Taszáron, az ország egykoron legismertebb katonai bázisának egyikén.

Varga László
A Rákóczi szabadságharctól a második világháborúig

A szombati eseményre a vármegye tizenhét településéről közel háromszáz dalnok érkezett, akik a huszonkét műsorszámban a Rákóczi szabadságharctól a második világháborúig a legszebb katonadalokból válogattak. A színvonalas találkozón díjak és elismerések átadására is sor került. 

 

 

 

