október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

55 perce

Jöhet a sorkatonaság? 20 éve azt gondolták, végleg vége a hadkötelezettségnek

Címkék#jogszabályi#sorkatonai szolgálat#Kaposvár

Újra jöhet a sorkatonaság? Bár két évtizede megszűnt a kötelező katonai szolgálat, a törvények ma is lehetővé tennék a visszaállítását. Kaposváron 2004-ben vágták a centit, amikor a katonák végleg búcsút intettek a több mint 130 éves hagyománynak.

Jöhet a sorkatonaság? 20 éve azt gondolták, végleg vége a hadkötelezettségnek

A kötelező katonai szolgálat eltörlése Magyarországon több mint húsz éve történt, ám a jogszabályi környezet ma is lehetővé teszi a hadkötelezettség bevezetését különleges jogrend idején, például háborús állapot vagy szükségállapot esetén.

kötelező katonai szolgálatot teljesítők
Kötelező katonai szolgálatot teljesítők. Fotó: Lang Róbert

Bár 2004-ben Magyarországon megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, a vonatkozó törvények máig nem törölték el végleg a hadkötelezettséget – csupán békeidőre függesztették fel. Ez azt jelenti, hogy különleges jogrend, például háborús vagy szükségállapot idején, akár rövid idő alatt is újra bevezethető lenne a sorkatonaság. A magyar haderő az elmúlt két évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül: az önkéntes és szerződéses katonai rendszer mellett megerősödött a tartalékos állomány, valamint a területvédelmi egységek hálózata is. Mindez a modern hadsereg alapját képezi, ugyanakkor a kötelező szolgálat visszaállításának lehetősége jogilag továbbra is nyitva áll.

Vágták a centit a kötelező katonai szolgálatot teljesítők

Kaposváron, a Kossuth téren időnként felidézik azt a különleges eseményt, amellyel 2004 októberében búcsút vettek a kötelező sorkatonai szolgálattól. Akkoriban — több mint 130 év hagyományának lezárásaként — egy tíz méter hosszú, egy méter széles szalagot állítottak, amelyből a katonák naponta egy métert vágtak le. A kaposvári centivágás szimbolikus gesztus volt: a végső szakasz, amikor hivatalosan is megszűnt a kötelező katonai szolgálat Magyarországon. 

Szita Károly, Kaposvár polgármestere is vágott a centiből. Fotó: Lang Róbert

Az első métert Szita Károly akkori polgármester vágta le, jelezve, hogy a város nemcsak megemlékezik, hanem részt vállalt a közös búcsúban is. Ezzel az aktussal többek között azt is kifejezték: a közösség nem felejti el azt az időszakot, amikor sok fiatalembernek ez volt élete meghatározó állomása.

 

A sorkatonaság Magyarországon 2004-ben ért véget, az eltörlés előtt a szolgálat időtartama fokozatosan csökkent: korábban akár 12 hónap is lehetett, később 9, majd 6 hónapra csökkentették a szolgálati időt, hogy kisebb törést okozzon a fiatalok életében. Ma, több mint húsz évvel később, amikor nosztalgia és emlékezés keretében újra előkerül a téma Kaposvár emlékei tovább élnek. Az egykori centivágás, a közösségi részvétel, a város szerepe az átmenetben mind összefonódik a helyi identitással és a társadalmi emlékezettel.

Visszatekintő: 20 éve megszűnt a sorkatonaság

Fotók: Lang Róbert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu