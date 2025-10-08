Jöhet a sorkatonaság? 20 éve azt gondolták, végleg vége a hadkötelezettségnek

A kötelező katonai szolgálat eltörlése Magyarországon több mint húsz éve történt, ám a jogszabályi környezet ma is lehetővé teszi a hadkötelezettség bevezetését különleges jogrend idején, például háborús állapot vagy szükségállapot esetén.

Kötelező katonai szolgálatot teljesítők. Fotó: Lang Róbert

Bár 2004-ben Magyarországon megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, a vonatkozó törvények máig nem törölték el végleg a hadkötelezettséget – csupán békeidőre függesztették fel. Ez azt jelenti, hogy különleges jogrend, például háborús vagy szükségállapot idején, akár rövid idő alatt is újra bevezethető lenne a sorkatonaság. A magyar haderő az elmúlt két évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül: az önkéntes és szerződéses katonai rendszer mellett megerősödött a tartalékos állomány, valamint a területvédelmi egységek hálózata is. Mindez a modern hadsereg alapját képezi, ugyanakkor a kötelező szolgálat visszaállításának lehetősége jogilag továbbra is nyitva áll.

Vágták a centit a kötelező katonai szolgálatot teljesítők

Kaposváron, a Kossuth téren időnként felidézik azt a különleges eseményt, amellyel 2004 októberében búcsút vettek a kötelező sorkatonai szolgálattól. Akkoriban — több mint 130 év hagyományának lezárásaként — egy tíz méter hosszú, egy méter széles szalagot állítottak, amelyből a katonák naponta egy métert vágtak le. A kaposvári centivágás szimbolikus gesztus volt: a végső szakasz, amikor hivatalosan is megszűnt a kötelező katonai szolgálat Magyarországon.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere is vágott a centiből. Fotó: Lang Róbert

Az első métert Szita Károly akkori polgármester vágta le, jelezve, hogy a város nemcsak megemlékezik, hanem részt vállalt a közös búcsúban is. Ezzel az aktussal többek között azt is kifejezték: a közösség nem felejti el azt az időszakot, amikor sok fiatalembernek ez volt élete meghatározó állomása.

A sorkatonaság Magyarországon 2004-ben ért véget, az eltörlés előtt a szolgálat időtartama fokozatosan csökkent: korábban akár 12 hónap is lehetett, később 9, majd 6 hónapra csökkentették a szolgálati időt, hogy kisebb törést okozzon a fiatalok életében. Ma, több mint húsz évvel később, amikor nosztalgia és emlékezés keretében újra előkerül a téma Kaposvár emlékei tovább élnek. Az egykori centivágás, a közösségi részvétel, a város szerepe az átmenetben mind összefonódik a helyi identitással és a társadalmi emlékezettel.