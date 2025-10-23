Nyugdíjas kaposvári katonatisztet tüntettek ki a Szabadságért Kaposvár Emlékéremmel

Szeressék a hazájukat, és ragaszkodjanak az igazsághoz! – üzeni a mai fiataloknak egy nyugdíjas kaposvári katonatiszt, a 97 éves Molnár János. A nyugállományú századparancsnokot ünnepi gálaesten tüntették ki október 23-án, a Szivárvány Kultúrpalotában a Szabadságért Kaposvár Emlékéremmel. A kitüntetettet Szita Károly polgármester is köszöntötte.

Molnár János nyugdíjas katonatiszt vette át a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet Szita Károly polgármestertől

Fotó: Muzslay Péter

Molnár János nyugállományú katonatiszt életútja

Molnár János 1928-ban született Szentesen. Családja öt holdon gazdálkodott, János békésen indult fiatalkorát azonban tragédiák árnyékolták be. Tizenkét éves volt, amikor édesapja a Tiszába veszett, két bátyja pedig a főváros ostromakor került szovjet fogságba, s csak az egyikük élte túl a harcokat. János szintén katonai pályára készült. Mivel kiválóan lovagolt, amikor 1947-ben behívták sorkatonai szolgálatra, lovas kiképzést kapott.

Képességei alapján már 1948-ban felvették a Honvéd Kossuth Akadémiára, később Somogyban is szolgált. Feleségét Kaposváron ismerte meg, 1950-ben házasodtak össze. Molnár János 1951-ben tett tiszti vizsgát, majd elkezdett felfelé haladni a ranglétrán; főhadnaggyá 1955 végén léptették elő. Ekkor már a Pécsen állomásozó bányászzászlóalj egyik századparancsnoka volt. Azonban '56 és az utána következő megtorlás számára is sorsfordítónak bizonyult.