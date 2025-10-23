október 23., csütörtök

Elismerés

27 perce

Nyugdíjas kaposvári katonatisztet tüntettek ki a Szabadságért Kaposvár Emlékéremmel

Címkék#Szabadságért Kaposvár Emlékérem#kaposvári katonatiszt#gálaest

A 97 éves volt katonát a Szivárvány Kultúrpalotában köszöntötték. Nyugdíjas kaposvári katonatisztet tüntettek ki a Szabadságért Kaposvár Emlékéremmel az 56-os részvételéért.

Kovács Gábor László

Szeressék a hazájukat, és ragaszkodjanak az igazsághoz! – üzeni a mai fiataloknak egy nyugdíjas kaposvári katonatiszt, a 97 éves Molnár János. A nyugállományú századparancsnokot ünnepi gálaesten tüntették ki október 23-án, a Szivárvány Kultúrpalotában a Szabadságért Kaposvár Emlékéremmel. A kitüntetettet Szita Károly polgármester is köszöntötte. 

Nyugdíjas katonatiszt kapta a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet
Molnár János nyugdíjas katonatiszt vette át a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet Szita Károly polgármestertől
Fotó: Muzslay Péter

Molnár János nyugállományú katonatiszt életútja 

Molnár János 1928-ban született Szentesen. Családja öt holdon gazdálkodott, János békésen indult fiatalkorát azonban tragédiák árnyékolták be. Tizenkét éves volt, amikor édesapja a Tiszába veszett, két bátyja pedig a főváros ostromakor került szovjet fogságba, s csak az egyikük élte túl a harcokat. János szintén katonai pályára készült. Mivel kiválóan lovagolt, amikor 1947-ben behívták sorkatonai szolgálatra, lovas kiképzést kapott. 
Képességei alapján már 1948-ban felvették a Honvéd Kossuth Akadémiára, később Somogyban is szolgált. Feleségét Kaposváron ismerte meg, 1950-ben házasodtak össze. Molnár János 1951-ben tett tiszti vizsgát, majd elkezdett felfelé haladni a ranglétrán; főhadnaggyá 1955 végén léptették elő. Ekkor már a Pécsen állomásozó bányászzászlóalj egyik századparancsnoka volt. Azonban '56 és az utána következő megtorlás számára is sorsfordítónak bizonyult.  

Október 23-ai ünnepi gálaest Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

Molnár főhadnagy felsőbb utasításra, a forradalom nevében mintegy ötven emberrel október 31-én elfoglalta a Baranya megyei pártbizottság székházát, s lefegyverezte, akiket ott talált. Őt bízták meg az épület őrzésével; legfontosabb feladatának a békesség megóvását tekintette, amit sikerült is megvalósítania. 
A szabadságharc leverése után leszerelték, hadbíróság elé állították, végül a Kaposvári Katonai Bíróság 1958-ban a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel címén egyévnyi börtönre ítélte. Az indoklásban az szerepelt, hogy beválasztották a megyei munkásság nemzeti tanácsába, majd részt vett Pécs védelmi tervének elkészítésében és az államvédelmisek törvényellenes üldözésében. 

Molnár János
Molnár János 1994-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 1997-ben a 301-es Emlékplakettet, 2018-ban a Maléter Pál-emlékérmet kapott, most Kaposvár is elismerte hazaszeretetét
Fotó: Muzslay Péter

Szabadulása Kaposváron civilként dolgozott, a téglagyárban és a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalatnál is, de nagy szívfájdalmára még munkája során sem léphetett be a honvédelmi létesítményekbe. A rendszerváltozás után rehabilitálták, és alezredessé, majd ezredessé léptették elő. 2024-ben elhunyt feleségével hetvennégy évet éltek együtt. Két gyermeküktől három unoka született, akik hét dédunokát nevelnek. 
Molnár János 1994-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 1997-ben a 301-es Emlékplakettet, 2018-ban a Maléter Pál-emlékérmet is megkapta. Most Kaposvár is elismerte hazaszeretetét, és az igazság iránt tanúsított hűségét.  

 

 

