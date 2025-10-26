Melyik is jár vissza? Az előleg vagy a kaució?

október 26., vasárnap

Amikor albérletbe költözünk, sok mindenre kell figyelni, hogy a bérlés zökkenőmentes legyen. A kaució kulcsfontosságú pénzügyi biztosíték, amely a bérbeadó védelmét szolgálja, de bizonyos esetekben nem automatikusan jár vissza a bérlőnek.

Molnár Dániel

A kaució, más néven óvadék, a bérleti jogviszonyok egyik legfontosabb pénzügyi biztosítéka, amelyet a bérlő a szerződés megkötésekor fizet a bérbeadónak. Célja, hogy fedezetet nyújtson a bérbeadónak az esetleges károk vagy elmaradt fizetések esetén. Sokan azt gondolják, hogy a kaució automatikusan visszajár a bérleti idő végén, de a valóságban ennek feltételei szigorúbbak: csak akkor jár vissza, ha az albérlő teljesítette minden kötelezettségét, és a lakást rendeltetésszerűen használta.

Kaució általában egy vagy kéthavi lakbér díja.
Kaució általában egy vagy kéthavi lakbér díja
Fotó: Shutterstock

— Kiköltözés után, ha maradt valamilyen bérleti díjhátraléka vagy rezsi hátraléka és nem okozz komolyabb károsodást, mint mondjuk egy kitört üveg, vagy csúnyán rongálódott fal, akkor visszajár a kaució. A bérbeadó visszatarthatja, amíg ki nem költözik a bérlő a lakásból és nem rendezi a hátralékait, valamint amíg a lakást át nem vette a bérbeadó. A használatból eredendő enyhe kopások, sérülésekre nem, de az extrém károsodásokra mondhatja azt a bérbeadó, hogy azt a kaucióból megcsináltatja, így azt nem adja vissza. Mindenképpen akkor lehet ezzel elszámolni, ha megtörtént a kiköltözés — mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

Kaució visszatartásának leggyakoribb okai

A kaució visszatartásának leggyakoribb oka a fizetési hátralék. Ha a bérlő nem fizeti meg a bérleti díjat vagy a rezsiköltségeket, a bérbeadó jogosan levonhatja a kaucióból a tartozás összegét. Fontos tudni, hogy a kaució nem használható automatikusan az utolsó hónap lakbérének fedezésére, hacsak a szerződésben külön nem állapodtak meg a felek erről.

lakasfelujitas-kiadas-elott05
A kaucióból fizeti a bérbeadó a nagyobb javításokat
Fotó: Bujdos Tibor

Szintén előfordulhat, hogy a bérlő a bérleményben kárt okoz. Ez lehet a bútorok, a falak vagy a berendezések rongálása, amelyet nem pótolt. Ilyen esetekben a bérbeadó jogosan tarthatja vissza a kaució egy részét, hogy fedezze a helyreállítás költségeit. Fontos azonban, hogy a normál elhasználódás, például a festék kopása vagy a padló természetes kopása nem ad alapot a visszatartásra.
A lakás állapota is meghatározó. Ha a bérlő nem adja vissza a lakást a szerződésben rögzített állapotban, például nem takarítja ki rendesen vagy nem végzi el a szükséges javításokat, a bérbeadó szintén levonhatja a kaucióból a helyreállítás költségeit. Ilyen esetekben a bérlőnek lehetősége van írásban egyeztetni a bérbeadóval, és tisztázni, mi indokolja a visszatartást. Ha a vita nem oldódik meg, jogorvoslati lehetőségként bírósághoz is fordulhat a kaució visszaszerzéséért.

 

