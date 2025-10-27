október 27., hétfő

Kedden újra áraznak a kutakon: rég nem látott benzin és gázolaj drágulásra készülhetsz!

– Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.

Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban. 

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 574 Ft/liter, gázolaj: 578 Ft/liter.

 

