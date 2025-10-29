október 29., szerda

Kegyeleti ünnepek: a Balaton parton is ráerősít a MÁV

Harsányi Miklós
Fotó: Máthé Zoltán

 – Szombaton Mindenszentek ünnepén, továbbá vasárnap Halottak napján és egyben az őszi szünet utolsó napján várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén – közölte szerdán a MÁV.

 Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart,  a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV.

 

