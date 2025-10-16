Ez a trend, pénz nem számít: hiába látnak jól, mégis szemüveget vesznek a fiatalok

A modern élet egyik legnagyobb kihívása, hogy a munkánk, tanulásunk és szabadidős tevékenységeink egyre inkább képernyőhöz kötődnek. Egyeseknek a teljes életet jelenti, mások viszont kiegészítőnek és megelőzés céljával készítettnek maguknak szemüveget. – Mostanában a tapasztalatom az, hogy egyre többen készítettnek maguknak a fiatalok divatból dioptria nélküli szemüveget. Ilyenkor általában szoktak a lencsékre kérni, kékfény szűrő réteget, hogy ezzel is védjék a szemüket a kijelzők használata alkalmával – Vass Mária, kaposvári látszerész.

Divatból és praktikusságból készítettnek maguknak kékfény szűrős szemüveget a fiatalok. Fotó: Nagy Béla

Szinte mindenki ismeri a kékfény szűrő fogalmat

A rendszeres szemvizsgálat legalább évente egyszer szintén elengedhetetlen. Sokszor észrevétlenül is változik a látásunk, és a nem megfelelő dioptria vagy a túl erős szemüveg tovább fokozhatja a panaszokat. A kékfény-szűrős réteggel ellátott lencsék segítenek csökkenteni a képernyő által kibocsátott fény okozta terhelést, ezért különösen hasznosak lehetnek azoknak, akik napi több órát töltenek el monitorok, kijelzők előtt. – A vásárlóink körülbelül 80 százaléka kéri a kékfény-szűrő réteget az új szemüveg lencséjéhez. Érdekes tendencia, de az utóbbi években egyre többen ismerik és szokták is kérni, még az idősebb generáció körében is. De teljesen egyén függő, hogy az igények, és a felhasználás köre hogyan alakul, aki sokat néz kijelzőket azoknak szoktuk javasolni ezt a réteget. Fontos szempont, az is hogy mi a foglalkozása, mert például egy grafikusnak fontos, hogy legyen olyan szemüvege is amely nem rendelkezik kékfény szűrő réteggel – mondta Vass Mária, kaposvári látszerész.

Ezek a beállítások segíthetnek

A laptop fényerejének és kontrasztjának beállítása az első lépés a szemkímélő munkakörnyezet felé. A monitor legyen épp olyan világos, mint a környezeti fény — ha a képernyő túl erős, a pupilla folyamatosan szűkül, ha túl sötét, a szem erőltetni kezdi magát. Érdemes kipróbálni az úgynevezett éjszakai módot vagy kékfény-szűrőt is, amely különösen esti használatkor tehermentesíti a szemet, és hozzájárul az alvásminőség javításához. A kijelző pozíciója sem mellékes, ideális esetben a felső széle kissé a szemmagasság alatt van, a képernyő pedig körülbelül karhossznyira. Így nem kell előrehajolni vagy hátra dönteni a fejet, ami nemcsak a szem, de a nyak és a vállak számára is könnyebbséget jelent.