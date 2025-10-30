40 perce
Közismert emberek és szívszorító sorsok nyomában - Ilyenek most a somogyi hírességek síremlékei
Ahogy Mindenszentek és Halottak napja közeledik, egyre többen látogatnak ki a temetőkbe. A kaposvári Keleti temetőben számos híres művész, közéleti személyiség lelt végső nyugalomra csakúgy mint olyan tragikus sorsú somogyiak, akik valamilyen módon nyomot hagytak vármegyénk történetében, akik sorsukkal írták be nevüket a köztudatba.
Közeleg Mindenszentek és Halottak napja – a hétvége a megemlékezésről, csendről és gyertyafényről szól majd. Sokan még mindig összekeverik az ünnepek időpontjait, ezért fontos megjegyezni: Mindenszentek november 1-jén, Halottak napja pedig november 2-án van, míg a modern trendeket követők számára a Halloween október 31-én zajlik. A Keleti temetőben jártunk.
A Keleti temetőben megnéztük, hogy milyen állapotban vannak a híres vagy tragikus sorsú kaposváriak sírjai
A kaposvári Keleti temető környékén már most érezhető a készülődés: a temető parkolóba már most művészet bekanyarodni, miközben emberek sietnek a sírokhoz, virágosok töltik fel a pultjaikat friss áruval. A sírok lassan megtelnek színes virágokkal és mécsesekkel, a temetőt avar és olvadt viasz illata lengi be, mindenhol kupacba gereblyézett falevelek jelzik az őszi időt.
Molnár Csilla
A tragikus sorsú szépségkirálynőnk a Keleti temetőben lelt örök nyugalomra. Sírja legalább olyan különleges és egyedi mint ő maga volt.
Szita Bence
13 esztendeje, 2012. október 29-én történt a Szita Bence-gyilkosság. A 11 éves kisfiút bestiálisan kegyetlen módon végezték ki Sántos külterületén egy erdőben. Gyilkosai később kiásták a holttestét és Toponár környékén, Fészerlaknál újra elrejtették. Holttestét november 10-én helyezték örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben. A temetésre két és félezer ember ment el. Szita Bence emléke máig él, különösen akkor, ha közeledik a halottak napja.
13 éve történt a Szita Bence-gyilkosságFotók: Lang Róbert
Rippl-Rónai József
Rippl-Rónai József 1861. május 23-án született Kaposváron, és 1927. november 25-én halt meg ugyancsak Kaposváron. A magyar posztimpresszionizmus és szecessziós festészet egyik legfontosabb alakja volt. Tanult Párizsban, dolgozott Munkácsy Mihály mellett, majd saját, jellegzetes, dekoratív stílust alakított ki. Kaposváron élt és alkotott a híres Rippl-Rónai-villában, amely ma Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont néven működik. Sírja a Keleti temetőben található.
Szász Endre
Szász Endre a 20. századi magyar képzőművészet egyik sokoldalú alakja volt: festő, grafikus, látványtervező, könyvillusztrátor és porcelántervező. Művészetében a szürrealizmus és szimbolizmus elemeit a klasszikus technikákkal ötvözte, és több mint 600 könyvet illusztrált, valamint később porcelán-műveket is készített. Élete végén Somogy megyében, Várdán élt, alaposan hozzájárulva a helyi művészeti közösségek fejlődéséhez.
Bözsi baba
Lovász Lajos temetkezési vállalkozó leánya, Bözsi baba egy katonatiszt menyasszonya volt. Várta vőlegényét vidékről, az állomásra ment elé, előtte hajat mosott és nem száradt meg a nagy hajkorona. Megfázott, agyhártyagyulladásban rövid, de kínos szenvedés után heghalt. Síremlékét fotó alapján, fehér márványból készítette el a kaposvári Schwarcz József kőfaragó mester, 1942-ben.
Dr. Kovács-Sebestény Gyula
Dr. Kovács-Sebestény Gyula (1874–1917) Kaposváron született, majd Budapesten, a jogi egyetemen szerezte meg a felsőfokú végzettségét. 1911-ben választották meg Kaposvár polgármesterének. Munkássága során többek között csatornázták a várost és gyárakat, üzemeket telepítettek. Az I. világháborús események miatt a lakosság mindennapi ellátása lett a legfontosabb feladata, ami néha nehézkes volt. A súlyos beteg polgármester egészségét a város mindennapi gondjai is tovább rontották. 1917. március 15.-én hosszas betegség után 43 éves korában TBC-ben hunyt el, temetésére a Kaposvári Keleti temetőben került sor, síremléke a mai nap is magaslik a nyughelyek közt.
Mindenszentek és Halottak napja nem csupán a gyászról, hanem az emlékezésről és a tiszteletről is szól; ilyenkor a temetők este a legszebbek. Ezen a hétvégén talán lehet egy pillanatunk megállni és felidézni mindazokat, akik munkájukkal, tehetségükkel vagy sorsukkal nyomot hagytak Somogy történetében.