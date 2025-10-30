Közismert emberek és szívszorító sorsok nyomában - Ilyenek most a somogyi hírességek síremlékei

Közeleg Mindenszentek és Halottak napja – a hétvége a megemlékezésről, csendről és gyertyafényről szól majd. Sokan még mindig összekeverik az ünnepek időpontjait, ezért fontos megjegyezni: Mindenszentek november 1-jén, Halottak napja pedig november 2-án van, míg a modern trendeket követők számára a Halloween október 31-én zajlik. A Keleti temetőben jártunk.

Az őszi idő a Keleti temetőbe is megérkezett - hatalmas levélkupacok mindenhol Fotó: Lang Róbert

A Keleti temetőben megnéztük, hogy milyen állapotban vannak a híres vagy tragikus sorsú kaposváriak sírjai

A kaposvári Keleti temető környékén már most érezhető a készülődés: a temető parkolóba már most művészet bekanyarodni, miközben emberek sietnek a sírokhoz, virágosok töltik fel a pultjaikat friss áruval. A sírok lassan megtelnek színes virágokkal és mécsesekkel, a temetőt avar és olvadt viasz illata lengi be, mindenhol kupacba gereblyézett falevelek jelzik az őszi időt.

Molnár Csilla

A tragikus sorsú szépségkirálynőnk a Keleti temetőben lelt örök nyugalomra. Sírja legalább olyan különleges és egyedi mint ő maga volt.

Molnár Csilla nyughelye Fotó: Lang Róbert

Szita Bence

13 esztendeje, 2012. október 29-én történt a Szita Bence-gyilkosság. A 11 éves kisfiút bestiálisan kegyetlen módon végezték ki Sántos külterületén egy erdőben. Gyilkosai később kiásták a holttestét és Toponár környékén, Fészerlaknál újra elrejtették. Holttestét november 10-én helyezték örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben. A temetésre két és félezer ember ment el. Szita Bence emléke máig él, különösen akkor, ha közeledik a halottak napja.