Megválasztott vezető nélkül maradt ez a dunántúli település, személyes bosszú áll a háttérben?

A vízvári testület még szeptemberben oszlatta fel magát, így egészen az új polgármester megválasztásáig és az új képviselő-testület felállításáig ügyvivői feladatkörben folytatja munkáját az önkormányzat testülete és a polgármester is.

Feloszlott a vízvári képviselő testület

Vízvár képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén felszólította Vodenyák Endrét, a település polgármesterét, hogy mondjon le. Indoklásukban az állt, hogy megítélésük szerint a település vezetőjével nem lehet együtt dolgozni, hogy a választópolgári visszajelzések és a képviselők tapasztalatai alapján a polgármester magatartása sérti a köz bizalmát. Mindezek mellett pedig több vádat is megfogalmaztak ellene, ami Vodenyák Endre elmondása szerint nem minősülnek bűncselekménynek és szabálysértésnek, illetőleg vádaikat nem tudták alátámasztani valós bizonyítékokkal.

– Úgy érzem, hogy már a kezdetek kezdetén nem olyan volt a testület összetétele, ami kedvező lett volna bármilyen irányban is. Voltak közös döntéseink és volt olyan is, amiben jómagam döntöttem saját hatáskörben, de egy olyan téma sem volt, amit ne beszéltünk volna át, amiről ne tudtak volna – mondta el Vodenyák Endre.

A polgármestert több vád is érte a testület részéről, amit meg is fogalmaztak a beadványban. Vodenyák Endre elmondta, az ő maga által összehívott fórumon – amit a rendkívüli testületi ülés előtt folytatott le, mely során az feloszlatta magát – mindent meg tudott válaszolni, minden lépését meg tudta indokolni.

– A költségvetésünk rendben van, nyilván iparűzési adó gondjaink nekünk is vannak, de ez nem csak Vízvár települését érinti, hanem számos más települést is. Mindezek mellett rengeteg nyertes pályázatunk van és volt, és nagyon sok mindent pénz nélkül is megcsináltunk, társadalmi munkában, közösségi összefogásnak köszönhetően – tette hozzá a polgármester.

Több felújítás is társadalmi munka keretein beül valósult meg a településen

A képviselő-testület feloszlatására azért került sor, mert Vodenyák Endre nem volt hajlandó eleget tenni a felszólításnak, úgy gondolta, hogy amit vállalt egy évvel ezelőtt, azt szeretné tovább vinni és megvalósítani. Így, mivel a képviselő-testület nem volt hajlandó tovább együtt dolgozni a polgármesterrel, feloszlatta önmagát.

– Úgy gondolom, ahhoz képest, milyen anyagi helyzetben volt az önkormányzat, mégis tudtunk előre lepni, tudtuk fejlődni. Az önkormányzat működése egyáltalán nem volt veszélyben, nem álltunk és állunk csőd közelében, igencsak takarékos, a korábbi évekhez képest is szemmel láthatóan hatékonyabb gazdálkodást folytattunk. Azt gondolom, sértettség is állhat a dolog hátterében, a személyem elleni támadásnak érzem ezt a sok vádat, amelyek sem nem megalapozottak, sem pedig nem helytállók – tette hozzá Vodenyák Endre.