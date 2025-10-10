Méterenként ennyi lesz: megjött a kerítésadó a Balatonhoz, lehet méricskélni

A kerítésadó megszültetett, először Balatonfőkajáron. 2015 óta a helyi adókról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok egyedi települési adót is kivethetnek bármely olyan adótárgyra, amit nem terhel központi teher és a törvény nem tilt. Emiatt tudnak megjelenni olyan kreatívabb adónemek, írta az Agroinform, mint például a kerítésadó vagy a magas építmények adója.

A kerítésadó új adónem

A kerítésadó évi ezer forint méterenként

A kerítésadó eddig Balatonfőkajáron vált valósággá: a község 2025. január 1-jétől a települési adók körébe beemelte az élő sövényen kívüli, épített kerítést mint adótárgyat. A rendelet világosan fogalmaz: az adó alapja a kerítés folyóméterben mért hossza, a mérték pedig évi 1 000 forint méterenként.

A bevezetést nem kísérte látványos tiltakozás vagy szervezett ellenállás. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki örülne a kerítésadónak. Persze az is segíthetett a kerítésadó elfogadtatásában, hogy a magyar szabályozás szerint a helyi adókból származó bevétel a település zsebében marad.

Így tehát a balatonfőkajári kerítésadó is önkormányzati bevételnek minősül, amit a testület saját feladataira fordíthat, például közszolgáltatások finanszírozására, működésre vagy fejlesztésekre. A felhasználás módjáról évente a költségvetési beszámolóban kell tájékoztatni a lakosságot.

Somogyban nem tervezik bevezetni

A Balaton déli partján fekvő települések nem tervezik követni a balatonfőkajári példát. Az ilyesmi helyszín-és településfüggő, de általában mindent meg lehet magyarázni, értékelte kérésünkre Balog Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere. A helyi önkormányzatnak nem mindenáron az adóztatás a célja, tette hozzá, és kifejtette: nekik is szükségük van az adóbevételre, de extrém megoldásokban nem gondolkodnak. Adóemelés náluk legutóbb 2020 táján történt, de sajnos az infláció miatt eljön majd az idő, hogy náluk is átgondolják a helyi adók mértékét. Külön adófajtát azonban biztosan nem fognak bevezetni, marad az idegenforgalmi adó és ingatlanadó, mint a somogyi önkormányzatok többségénél a Balatonnál.