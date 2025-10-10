október 10., péntek

Extrém adó

34 perce

Méterenként ennyi lesz: megjött a kerítésadó a Balatonhoz, lehet méricskélni

Extrém adófajtát vezettek be a magyar tengernél. Megjött a kerítésadó a Balatonhoz, lehet méricskélni, mert ezer forint métere.

Kovács Gábor László
Méterenként ennyi lesz: megjött a kerítésadó a Balatonhoz, lehet méricskélni

Igazi nyárbúcsú volt a vasárnapi időjárás a Balaton partján is

Fotó: Krausz Andrea

A kerítésadó megszültetett, először Balatonfőkajáron. 2015 óta a helyi adókról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok egyedi települési adót is kivethetnek bármely olyan adótárgyra, amit nem terhel központi teher és a törvény nem tilt. Emiatt tudnak megjelenni olyan kreatívabb adónemek, írta az Agroinform, mint például a kerítésadó vagy a magas építmények adója. 

A kerítésadó új adónem
A kerítésadó új adónem

A kerítésadó évi ezer forint méterenként 

A kerítésadó eddig Balatonfőkajáron vált valósággá: a község 2025. január 1-jétől a települési adók körébe beemelte az élő sövényen kívüli, épített kerítést mint adótárgyat. A rendelet világosan fogalmaz: az adó alapja a kerítés folyóméterben mért hossza, a mérték pedig évi 1 000 forint méterenként.

A bevezetést nem kísérte látványos tiltakozás vagy szervezett ellenállás. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki örülne a kerítésadónak. Persze az is segíthetett a kerítésadó elfogadtatásában, hogy a magyar szabályozás szerint a helyi adókból származó bevétel a település zsebében marad.

Így tehát a balatonfőkajári kerítésadó is önkormányzati bevételnek minősül, amit a testület saját feladataira fordíthat, például közszolgáltatások finanszírozására, működésre vagy fejlesztésekre. A felhasználás módjáról évente a költségvetési beszámolóban kell tájékoztatni a lakosságot.  

Somogyban nem tervezik bevezetni 

A Balaton déli partján fekvő települések nem tervezik követni a balatonfőkajári példát. Az ilyesmi helyszín-és településfüggő, de általában mindent meg lehet magyarázni, értékelte kérésünkre Balog Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere. A helyi önkormányzatnak nem mindenáron az adóztatás a célja, tette hozzá, és kifejtette: nekik is szükségük van az adóbevételre, de extrém megoldásokban nem gondolkodnak. Adóemelés náluk legutóbb 2020 táján történt, de sajnos az infláció miatt eljön majd az idő, hogy náluk is átgondolják a helyi adók mértékét. Külön adófajtát azonban biztosan nem fognak bevezetni, marad az idegenforgalmi adó és ingatlanadó, mint a somogyi önkormányzatok többségénél a Balatonnál.     

 

