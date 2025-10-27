Kész, ennyi volt: a Vermelő Hoki-Miki Team az élre tört

A Vermelő Hoki-Miki Team győzött, a csapat – 54,7 kiló összsúlyban – nyolc harcsát fogott. Második a GB Fishing Team (három harcsa, 30,8 kg), harmadik a Catbull Fishing Team (egy harcsa, 27,8 kiló) lett. Zsoldos Márton fogta a találkozó legnagyobb – 27,8, kilós – halát.

Tormási István, a Hársasberki Tógazda Horgászegyesület titkára vasárnap délután elmondta: ezúttal hat csapat fogott halat. A kis vízállás és a folyamatos frontos időjárás miatt csak a kisebb harcsák ettek, s bár a nagyok ott voltak, de nem lehetet horogra csalni őket.

– A kifogott halak átlagsúlya, 8,4 kiló volt – tette hozzá a titkár.