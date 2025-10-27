október 27., hétfő

Horgászat

44 perce

Kész, ennyi volt: a Vermelő Hoki-Miki Team az élre tört

Címkék#délután#Vermelő Hoki-Miki Te#harcsa

Véget ért a Hárasberki – Tógazda Őszi Harcsafogó Találkozó, ami szerda déltől vasárnap délig tartott, 18 csapat volt, a résztvevők 16 harcsát fogtak, melyek összsúlya 134,6 kiló volt.

Harsányi Miklós

A Vermelő Hoki-Miki Team győzött, a csapat – 54,7 kiló összsúlyban – nyolc harcsát fogott.  Második a GB Fishing Team (három harcsa, 30,8 kg), harmadik a Catbull Fishing Team (egy harcsa, 27,8 kiló) lett. Zsoldos Márton fogta a találkozó legnagyobb – 27,8, kilós – halát.

Tormási István, a Hársasberki Tógazda Horgászegyesület titkára vasárnap délután elmondta: ezúttal hat csapat fogott halat. A kis vízállás és a folyamatos frontos időjárás miatt csak a kisebb harcsák ettek, s bár a nagyok ott voltak, de nem lehetet horogra csalni őket.

– A kifogott halak átlagsúlya, 8,4 kiló volt –  tette hozzá a titkár. 

 

