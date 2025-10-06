Kész, ennyi volt: ezek a sofőrök leadhatják a jogosítványukat!

– Az elmúlt hétvége folyamán, október 3-5. között számos esetben merült fel ittasság gyanúja az ellenőrzött sofőröknél, akikkel szemben – befolyásoltságuk függvényében – büntetőeljárás indult járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK). – Az alkoholos befolyásoltságra több esetben a megyeszerte alkalmazott finn módszeres ellenőrzés során derült fény, két esetben pedig balesethez vezetett az ittasság.

A somogyi rendőrök a hétvégén nyolcszor intézkedtek ittas járművezetővel szemben.

A rendőrség kiemelte: az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.