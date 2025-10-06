október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

27 perce

Kész, ennyi volt: ezek a sofőrök leadhatják a jogosítványukat!

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#SVMRFK#jogosítvány

A somogyi rendőrök a hétvégén nyolcszor intézkedtek ittas járművezetővel szemben.

Harsányi Miklós

– Az elmúlt hétvége folyamán, október 3-5. között számos esetben merült fel ittasság gyanúja az ellenőrzött sofőröknél, akikkel szemben – befolyásoltságuk függvényében – büntetőeljárás indult járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK). – Az alkoholos befolyásoltságra több esetben a megyeszerte alkalmazott finn módszeres ellenőrzés során derült fény, két esetben pedig balesethez vezetett az ittasság.

A somogyi rendőrök a hétvégén nyolcszor intézkedtek ittas járművezetővel szemben.

A rendőrség kiemelte: az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu