Kész, ennyi volt, ezt a terméket visszahívták: idegen anyaggal szennyezett

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#takarmánybiztonsági#Európai Unió

Harsányi Miklós
Kész, ennyi volt, ezt a terméket visszahívták: idegen anyaggal szennyezett

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak – tájékoztatott szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

A hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. 

 – Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – közölték. 

Gyorsriasztás: idegen anyaggal szennyezett folyami rákfarok

 

