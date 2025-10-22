Kész, ennyi volt: leeresztik ezt a dunántúli horgásztavat!

Partvédelmi munkálatok a Gyertyánosi Parkerdő horgásztavánál!

– November 3-tól 8-ig a Gyertyánosi horgásztó vízének leeresztésére kerül sor lehalászás céljából – tájékoztatott a Sefag Zrt. – Ezt követően megkezdődik a tó partvédelmének felújítása.

Arról is beszámoltak: a munkálatok várhatóan 2026 áprilisáig tartanak. Ez idő alatt a Gyertyánosi Parkerdő továbbra is látogatható, valamint a Gyöngyvirág Kulcsosház is foglalható és igénybe vehető — azonban a parkerdőben ideiglenes elterelésekre kell számítani, amelyet minden esetben kitábláznak.