téli szünet

1 órája

Kész, megállnak a hajók a Balatonon

Címkék#sétahajó#Siófok#Fonyód#diákigazolvány

Harsányi Miklós
Kész, megállnak a hajók a Balatonon

Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

– Hajózzatok velünk az idei, 179. hajózási szezon utolsó hetében! – közölte kedden a Balatoni Hajózási Zrt. – Még az őszi szünet ideje alatt, november 2-ig (vasárnapig) lehetőségetek van egy kellemes őszi hajózásra! 

Arról is beszámoltak: a sétahajók ezen a héten minden nap indulnak Balatonfüredről, Siófokról és Keszthelyről.  Menetrendi hajók hétvégén közlekednek a Fonyód-Badacsony és Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalakon, és ezeken a napokon Badacsonyban is lesz sétahajózás! 

Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal hétvégén díjmentesen utazhattok menetrendi járatainkon – írták a tájékoztatójukban. 

 

