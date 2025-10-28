Kész, megállnak a hajók a Balatonon

– Hajózzatok velünk az idei, 179. hajózási szezon utolsó hetében! – közölte kedden a Balatoni Hajózási Zrt. – Még az őszi szünet ideje alatt, november 2-ig (vasárnapig) lehetőségetek van egy kellemes őszi hajózásra!

Arról is beszámoltak: a sétahajók ezen a héten minden nap indulnak Balatonfüredről, Siófokról és Keszthelyről. Menetrendi hajók hétvégén közlekednek a Fonyód-Badacsony és Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalakon, és ezeken a napokon Badacsonyban is lesz sétahajózás!

– Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal hétvégén díjmentesen utazhattok menetrendi járatainkon – írták a tájékoztatójukban.