Örömmel jelentem be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 000 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni, írta közösségi oldalán csütörtökön Witzmann Mihály országgyűlési képviselő – így módosulhat a készpénzfelvétel.

Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel

Probléma, fogadóóra, előrelépés, törvénymódosítási javaslat

– Fogadóóráimon többen is felhozták ezt a problémát – számolt be róla Witzmann Mihály. Azt is közölte: örül, hogy ebben is előrelépést sikerült elérniük. A bizottságunk által elfogadott törvénymódosítási javaslatról hamarosan a Tisztelt Ház dönthet, tette hozzá.

Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel - ez téged is érint!

– Időszerű a döntés, hogy megemeljék 300 ezer forintra az összeget - mondta pénteken Vasvári János, a nagybajomi Vasi Group Kft. ügyvezetője. – A fizetések jelentősen megemelkedtek az utóbbi években, ezért fontos, hogy a havi limitet növeljék. A bankkártyán kívül készpénzzel is fizetek, utóbbit például a kisebb boltokban élelmiszervásárlásnál használom vagy a piacon, ha gyümölcsöt veszek. Készpénzzel vásároltunk akkor is, amikor Mindenszentek előtt a virágot, koszorút szereztük be.

Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke pénteken közölte: nagyon fontos döntésről van szó, ami mindenkit, így nem csak a dolgozókat, hanem a nyugdíjasokat is érinti. Nem mindegy, hogy mennyi az éves banki költség, és ha felemelik 300 ezer forintra a limitet, akkor kedvezőbbé válhat az ügyfelek helyzete.

Talián Bálint, a segesdi Feerrokov Kft ügyvezető igazgatója kérdésünkre pénteken kifejtette: szükséges, hogy megemeljék az összeget. Náluk a cég dolgozói hosszú évek óta bankszámlára kapják a fizetésüket, de így sokan használnak készpénzt. Az ügyvezető igazgató rámutatott: hasznos javaslat, hogy 300 ezer forintot havonta kétszer ingyen lehessen felvenni.