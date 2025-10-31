október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel - ez téged is érint!

Címkék#napirend#készpénzfelvétel#mindenszentek#javaslat

Újabb változás előtt állnak az ügyfelek. Ekkora összeghez juthatsz havonta, így változhat a készpénzfelvétel.

Harsányi Miklós
Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel - ez téged is érint!

Fotó: Berán Dániel

Örömmel jelentem be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 000 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni, írta közösségi oldalán csütörtökön Witzmann Mihály országgyűlési képviselő – így módosulhat a készpénzfelvétel.

Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel
Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel

 

Probléma, fogadóóra, előrelépés, törvénymódosítási javaslat

–  Fogadóóráimon többen is felhozták ezt a problémát – számolt be róla Witzmann Mihály.  Azt is közölte: örül, hogy ebben is előrelépést sikerült elérniük. A bizottságunk által elfogadott törvénymódosítási javaslatról hamarosan a Tisztelt Ház dönthet, tette hozzá.

 

Megszavazták: így változhat a készpénzfelvétel - ez téged is érint!

 –  Időszerű a döntés, hogy megemeljék  300 ezer forintra az összeget  - mondta pénteken Vasvári János, a nagybajomi Vasi Group Kft. ügyvezetője. – A fizetések jelentősen megemelkedtek az utóbbi években, ezért fontos, hogy a havi limitet növeljék.  A bankkártyán kívül készpénzzel is fizetek, utóbbit például a kisebb boltokban élelmiszervásárlásnál használom vagy a piacon, ha gyümölcsöt veszek. Készpénzzel vásároltunk akkor is, amikor Mindenszentek előtt a virágot, koszorút szereztük be. 

Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke pénteken közölte:  nagyon fontos döntésről van szó, ami mindenkit, így nem csak a dolgozókat, hanem a nyugdíjasokat is érinti.  Nem mindegy, hogy mennyi az éves banki költség, és ha felemelik 300 ezer forintra a limitet, akkor kedvezőbbé válhat az ügyfelek helyzete. 

Talián Bálint, a segesdi Feerrokov Kft ügyvezető igazgatója kérdésünkre pénteken kifejtette: szükséges, hogy megemeljék az összeget. Náluk a cég dolgozói hosszú évek óta bankszámlára kapják a fizetésüket, de így sokan használnak készpénzt. Az ügyvezető igazgató rámutatott:  hasznos javaslat, hogy 300 ezer forintot havonta kétszer ingyen lehessen felvenni.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu