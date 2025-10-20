Katapultált egy pilóta Taszár felett, szerencsésen túlélte

Eddig talán csak a Top Gun filmekből kaphattunk betekintést a pilóták életébe, egy mondjuk úgy hogy erősen, filmes beütéssel. Azonban az idelátogatók testközelből tapasztalhatják meg ezt a cseppet sem veszélytelen hivatást. A kiállításból árad a történelem, minden négyzet centi métere a múltból olyan kincseket őrzi, amely az országban szinte egyedi. A látogatók bátran kipróbálhatják az eszközöket, ruhákat és érdekességeket hallhatnak, személyes történetekkel átszőve a tárlat vezetőktől.

Hely- és Repüléstörténeti kiállítás Taszáron

Fotó: Lang Róbert

Egyedülálló kiállítás

Minden tárgyat a tagok adományoztak, amelyet az évek során szereztek. A kiállítás között rengeteg olyan érdekességet találhatunk meg, amely az országban egyedülállóan itt láthatnak az érdeklődők. A világ minden tájáról látogatnak az ingyenesen megtekinthető kiállításra, az sem ritka hogy valaki a kiállított tablók között felismeri magát.

– Múltkor egy látogató csoport volt Izraelből, és az egyik látogató felismerte magát a fotókon – mesélte Koppány Zoltán, az egyesület elnöke. Itt nem igaz a mondás, hogy „mindent a szemnek és semmit a kéznek". A tárlatvezetők a kezünkbe adják a dolgokat, amelyek kipróbálhatóak, felpróbálhatóak.

Katapultál egy pilóta Taszár felett

Fotó: Lang Róbert

1,2,3, katapult

– A kar meghúzásától számítva 3 másodperc és a katapultálás bekövetkezik, ekkor 23 G nagyságú erő hat a testre. A saját tömegünk huszonhárom szoros tömegével megegyező nagyságú erő, olyan mintha egy autó tömege ereszkedne a testünkre – mesélte Hargitai Tamás, egyesület elnökségi tagja.